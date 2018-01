Turkse superspits in belangstelling van Everton

Diverse Turkse media melden dat Cenk Tosun deze transferperiode nog zijn huidige club Besiktas gaat verruilen voor Everton. Er zou een bedrag van ongeveer 30 miljoen euro zijn gemoeid met de transfer. De clubleiding zou nu dus eindelijk een vervanger hebben aangetrokken voor de naar Manchester United vertrokken Romelu Lukaku.

Tosun scoorde vorig seizoen twintig keer en had daarmee een groot aandeel in de landstitel die Besiktas dat jaar veroverde. Dit seizoen was de 25-voudig international van Turkije al goed voor acht doelpunten in zestien wedstrijden.

Foto: Pro Shots