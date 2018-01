Vidal kan overstap naar Premier League maken

Arturo Vidal staat in belangstelling van Manchester City. De kapitaal krachtige club ziet in Vidal de opvolger van Yaya Toure, die een aflopend contract bezit. De club wil de Chileen nog niet deze winter halen, maar wil hem pas in de zomer halen.

Eerder verschenen er berichten dat Manchester City geïnteresseerd was in Fred van Shakhtar Donetsk. Of het de bedoeling is dat zowel de Braziliaan als de Chileen naar Manchester moeten komen is niet duidelijk. In het geval dat wel zou zijn is de club al bezig met een opvolger van Fernandinho. De Braziliaanse middenvelder staat al sinds 2012 onder contract bij City, maar is 32 jaar en trainer Josep Guardiola ziet hem niet nog 5 jaar op het hoogste niveau spelen.

Foto: Pro Shots