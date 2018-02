Voormalig Ajax-target kan naar Premier League

Leon Bailey staat in de belangstelling van verschillende Premier League clubs. Onder andere Liverpool, Arsenal en Manchester United zouden belangstelling hebben in de speler van Bayer Leverkussen. De Duitse club wil in de zomer nog niet meewerken aan een transfer. Bailey moet in ieder tot de zomer van 2019 bij de club blijven.

Bailey heeft zich dit seizoen opgewekt tot basisspeler in het elftal van Heiko Herrlich. De Jamaicaan maakt de laatste weken indruk in de Bundesliga. Tot op heden heeft hij acht keer gescoord en vijf assists gegeven in 21 wedstrijden.

Bailey kwam in de winter van 2017 over van KRC Genk. Ajax had destijds ook interesse in de buitenspeler, maar door een te hoge vraagprijs van de Belgische club haakten de Amsterdammers af. Bailey ligt nog tot de zomer van 2022 vast in Duitsland.

