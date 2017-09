Voormalig smaakmaker FC Twente kan terugkeren naar België

Bryan Ruiz staat naar verluidt in belangstelling van Standard Luik. De Belgische topclub zou Ruiz afgelopen transferperiode al willen overnemen, maar van een transfer kwam het niet. Nu wil Standard zich in de winter weer melden bij zijn huidige club Sporting Lissabon.

Buiten Standard zouden ook enkele Turkse clubs meer dan gemiddelde interesse hebben in Ruiz. De Costa Ricaan zou echter zelf weinig voelen voor een overstap naar de Turkse competitie. Ondanks dat Turkse clubs veel geld bieden, zou de voormalig speler van FC Twente daar geen trek in hebben.

Ruiz speelde van 2006 tot 2009 al in de Belgische competitie. De spelmaker speelde in die tijd voor KAA Gent alvorens FC Twente hem voor ongeveer vijf miljoen wegplukte uit België. Bij Twente groeie hij uit tot één van de beste spelers van de competitie en stonden de clubs voor hem op de stoep. Echter pakte een transfer naar Fullham niet goed uit en sindsdien is zijn carrière bergafwaarts gegaan. In het seizoen 2013-2014 bracht Ruiz nog een half seizoen door bij PSV.

Foto: Pro Shots