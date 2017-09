De Vrij staat in belangstelling van Engelse topclub

Stefan de Vrij staat naar verluidt in belangstelling van Liverpool. De Engelse topclub kon afgelopen zomer Virgil van Dijk niet binnenhalen en dus richt de club het vizier op andere spelers. Eén van die spelers is dus De Vrij. De Nederlands international staat sinds 2014 onder contract bij Lazio dat hem destijds overnam van Feyenoord.

Eerder werd De Vrij al gelinkt aan een overstap naar Juventus. Uiteindelijk koos de Italiaanse topclub om Benedikt Howedes op huurbasis over te nemen. De centrale verdediger bleef dus in Rome. De Vrij lijkt Lazio toch achter zich te laten, al is niet duidelijk of dat in de winter of in de zomer zal gaan gebeuren.

Foto: Pro Shots