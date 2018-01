WK-finalist op weg naar Canada

Gregory van der Wiel begint zich tot een echte clubhopper te ontpoppen. De rechtsback die met het Nederlands Elftal de WK-finale in 2010 speelde zou de Serie A na een half jaar weer achter zich laten. Volgens Italiaanse journalist Gianluigi Longari is van der Wiel in beeld bij Toronto FC.

29-jarige ex-Ajacied streek afgelopen zomer neer bij Cagliari maar dat verblijf was geen doorslaand succes. Hij kwam dit jaar tot zes optredens voor de Italiaanse club na zijn overstap van Fenerbahce. Het lijkt er op dat het daarbij zal blijven want de oud-international zou al bijna tot een persoonlijk akkoord zijn gekomen met de Canadese club.

Bij Toronto FC wordt van der Wiel lang niet de enige ex-Eredivisie speler. Vorig jaar waren ex-Heerenveen middenvelder Michael Bradley en oud-AZ spits Jozy Altidore sleutelspelers in het succes van de club. Bradley draagt de aanvoerdersband en Altidore is de man in de punt van de aanval. Het team uit de grootste stad van Canada wist voor het eerst in haar geschiedenis de play-offs om de MLS Cup te winnen. Daarmee kroonden de Canadezen zich tot de beste club in eigen land en Amerika.

