Ajax-aanvaller toch niet naar Napoli

Een opmerkelijke ontwikkeling rond Amin Younes, de Duitser leek op weg naar Napoli alleen de transfer lijkt op het allerlaatste moment niet door te gaan. Een situatie in de privésfeer zou de oorzaak zijn en de speler heeft het vliegtuig weer gepakt naar Nederland meldt Corriere Dello Sport.

24-jarige aanvaller zat afgelopen weekend nog de tribune bij Atalanta Bergamo om zijn nieuwe ploeg Napoli in actie te zien. Door het mislukken van een winterse transfer lijkt het er op dat Ajax deze zomer met lege handen zal komen te staan. Naar verluidt zou het rond de vijf miljoen euro ontvangen vanuit Italië voor de vleugelaanvaller. De verwachting is dat hij over een paar maanden alsnog bij Napoli zal tekenen maar dan transfervrij nadat zijn contract in Amsterdam is afgelopen. Ajax betaalde in 2015 2,5 miljoen euro aan Borussia Mönchengladbach voor Younes.

Foto: Pro Shots