Is Veerman op weg naar Zuid-Korea?

Is Henk Veerman op weg naar Zuid-Korea? Er is diepgaande interesse in de cultheld van SC Heerenveen, die momenteel vaker op de bank moet plaatsnemen dan minuten maakt.

Eerder werd onder meer FC Utrecht gelinkt aan de lange (2.01 meter) spits, maar het lijkt dus een Aziatisch avontuur te worden voor de targetman. KoreaDaily schrijft dinsdag dat Veerman met Ulsan Hyundai in onderhandeling is over een contract. Eerder deze maand schreven Aziatische media ook al over een mogelijke transfer van de spits naar Zuid-Korea. Ulsan Hyundai – tweevoudig landskampioen – zoekt naar een opvolger voor de Franse aanvaller Frederic Mendy. In maart gaat de K-League weer van start.