Labyad nieuwe speler van FC Utrecht

FC Utrecht heeft een verrassende slag geslagen op de transfermarkt. De ploeg uit de Domstad heeft Zakaria Labyad aan de haak geslagen en transfervrij overgenomen van Sporting Lissabon.

Labyad komt transfervrij over van Sporting Lissabon, waar hij gedurende vier seizoenen onder contract stond. Tussendoor is hij uitgeleend aan Vitesse en Fulham. Labyad groeide echter op als speler van PSV, waar hij de jeugdopleiding doorliep. Bij Utrecht is men in ieder geval blij met de komst van de vleugelaanvaller, zo laat trainer Erik ten Hag weten.