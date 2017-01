Lahm en Alosno zetten punt achter carrière

Bayern München neemt na afloop van dit seizoen mogelijk afscheid van zowel Xabi Alonso als Philipp Lahm. Beide spelers hangen hun voetbalschoenen aan de wilgen, meldt boulevardkrant BILD woensdag.

Het contract van de 35-jarige Alonso loopt komende zomer af. Bayern zou de Spaanse controleur een nieuwe verbintenis hebben aangeboden, maar Alonso heeft beleefd geweigerd. Zijn voetbalcarrière zit er vanaf 30 juni op. Waarschijnlijk maakt de oud-speler van Real Madrid, Liverpool en Real Sociedad dat nieuws binnen enkele dagen wereldkundig. Alonso maakte in 2014 de overstap van Madrid naar München.

Het gerucht rondom de 33-jarige Lahm, captain van Der Rekordmeister, is opvallend. De vleugelverdediger heeft namelijk een verbintenis tot de zomer van 2018. Lahm reageerde onlangs nog geagiteerd toen een journalist aan hem vroeg of de oud-international van plan is om te stoppen. In 2002 debuteerde de back bij München. Met zijn club won hij onder meer acht landstitels en één keer de Champions League. In 2014 werd Lahm met Duitsland wereldkampioen. Hij zou in beeld zijn om technisch directeur te worden bij de Bundesliga-koploper.