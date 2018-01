Manchester City gaat uitgaven nog verder laten oplopen

De koploper van de Premier League gaat in de komende dagen haar uitgaven aan spelers flink nog flink opschroeven. Het Manchester City van Pep Guardiola gaf dit seizoen al een kleine 250 miljoen euro uit aan spelers. Dat bedrag gaat binnenkort boven de driehonderd miljoen euro komen als het Aymeric Laporte van Athletic Bilbao overneemt.

Lokale krant El Correo meldt dat Athletic 65 miljoen van City zal ontvangen voor de 24-jarige verdidger die zowel op links als centraal uit de voeten kan. In Spanje zijn transferclausules verplicht dus over de som hoefde niet onderhandeld te worden. De speler gaat een handtekening onder een contract zetten wat hem per jaar zeven miljoen euro oplevert. De reden dat Laporte nog niet officieel speler is van Manchester City is dat het lang duurde voordat The Citizens aan de clausule wouden voldoen. Laporte zal er vanavond niet bij zijn als Athletic het opneemt tegen Eibar. De verwachting is dat hij maandag gekeurd zal worden in Manchester.