Real Madrid toont interesse in Manchester United-aanvaller

Naast Moussa Dembele, Pierre-Emerick Aubameyang en Kylian Mbappe staat ook Marcus Rashford op het lijstje van Real Madrid. De ‘Koninklijke’ willen zich komende zomer versterken met een aanvaller. Zinedine Zidane lijkt nu ook Rashford te zien als een van de gegadigde om de aanval van de club uit de Spaanse hoofdstad te versterken.

Aangezien Ronaldo al 32 jaar oud is en dus bezig lijkt aan zijn laatste jaren als profvoetballer, is trainer Zidane op zoek naar een aanvallende versterking. Rashford kan dit seizoen niet rekenen op een basisplaats bij Manchester United en dus wil Real Madrid een poging wagen om de jonge Engelsman over te nemen. Echter is Rashford niet de eerste keuze van de Spaanse grootmacht. Kylian Mbappe staat namelijk bovenaan het lijstje van Real Madrid.

Foto: Pro Shots