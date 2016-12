Transfer Ronaldo voor 300 miljoen naar China?

Cristiano Ronaldo is één van de duurste spelers ter wereld, dat wisten we al langer. Zo hebben we de afgelopen jaren ook al bedragen van 100 miljoen euro zien rondvliegen voor spelers.. maar nooit eerder waren er geruchten over een bedrag van maar liefst 300 miljoen euro! Het Chinese Shanghai Shenhua, die eerder deze week al in het nieuws kwam door het binnenhalen van Carlos Tevez, heeft nu laten weten geïnteresseerd te zijn in de diensten van Ronaldo.. voor een bedrag van maar liefst 300 miljoen euro! Dat ziet de Portugees van Real Madrid echter niet zitten. Hij heeft volgens zaakwaarnemer Jorge Mendes ‘nee’ gezegd tegen ettelijke miljoenen.

“Geld is niet alles. Real Madrid is voor de rest van zijn voetballeven zijn club”, zegt Mendes, die de naam van de geïnteresseerde club niet prijsgeeft, tegen Sky Sport Italia. Ronaldo tekende anderhalve maand geleden een nieuw contract tot de zomer van 2021 in Madrid. Alles wijst erop dat de 31-jarige aanvaller daar ook zijn carrière gaat beëindigen.