Uitgelicht: De acht Spanjaarden die Morata voor gingen bij Chelsea

Alvaro Morata maakt binnen afzienbare tijd de overstap van Real Madrid naar Chelsea. Bij Chelsea komt Morata heel wat landgenoten tegen. Zo spelen Cesc Fabregas, Cesar Azpilicueta en Diego Costa (nog) bij Chelsea. Welke Spanjaarden speelde in het verleden bij Chelsea? Voetbalonline heeft ze op een rijtje gezet.

Albert Ferrer (1998-2003)

Albert Ferrer is de eerste Spanjaard in dienst van Chelsea. Ferrer maakte bij Barcelona uit van het succesvolle elftal onder leiding van Johan Cruijff. Echter toen Louis van Gaal het stokje overnam bij Barcelona moest Ferrer vertrekken. De rechtsback werd naar Londen gehaald en zou nog vijf seizoenen voor Chelsea spelen.

Asier Del Horno (2005-2006)

Asier Del Horno speelde maar één seizoen voor Chelsea. De verdediger werd voor twaalf miljoen euro overgenomen van Athletic Bilbao, waar hij ook zijn debuut voor heeft gemaakt in het professionele voetbal. Na twaalf maanden verloste Valencia hem uit zijn lijden door hem terug te halen naar zijn geboorteland. Hij speelde tien interlands voor Spanje.

Oriol Romeu (2011-2015)

Oriol Romeu begon zijn carrière bij Barcelona. Voor de Spaande topclub speelde de controlerende middenvelder echter maar één wedstrijd. Hierna plukte Chelse hem weg. Voor de Engelse topclub speelde Romeu in zijn eerste seizoen zestien wedstrijden, maar in zijn tweede seizoen slonk dit aantal tot zes. De volgende twee seizoenen werd hij uitgeleend aan Valencia en Stuttgart. Sinds vorig seizoen speelt Romeu voor Southampton en maakt hier een solide indruk.

Juan Mata (2011-2014)

Juan Mata doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid, maar hij zou hiervoor nooit debuteren. Valencia pikte de spelmaker in het seizoen 2007/2008 op en dit bleek een gouden zet voor de club uit de sinaasappelstad. Mata zou bijna 150 wedstrijden spelen voor Valencia. Ondanks interesse van Barcelona en zijn oude club Real Madrid maakte Mata de overstap naar de Premier League. In zijn eerste twee seizoenen voor Chelsea werd hij verkozen tot beste speler van de club, echter zat Mata in zijn derde seizoen meer op de bank dan hem lief is. Hij zou in de winter van 2015 verkassen naar Manchester United voor een bedrag van 45 miljoen euro.

Fernando Torres (2011-2014)

In de winter van 2011 had Chelsea 63 miljoen euro over om Fernando Torres naar Chelsea te halen. De Spaanse spits had bij Liverpool bewezen een ware goalgetter te zijn en was dan ook één van de beste spitsen van dat moment. Torres zou echter nooit zijn prijskaartje waar maken. Ondanks de memorabele gelijkmaker tegen Barcelona zou hij nooit echt uit de verf komen in Londen.Â

Cesar Azpilicueta (2012-heden)

Cesar Azpilicueta maakte in 2012 de overstap van Olympique Marseille naar Chelsea. In Londen moest de rechtsback, die ook als linksback uit de voeten kan, de concurrentie aangaan met Branislav Ivanovic. De Spanjaard won dit en heeft sindsdien nooit meer zijn plaats afgestaan. Met een bedrag van acht miljoen euro (!) is Azpilicueta een echt koopje gebleken!

Diego Costa (2014-heden)

Diego Costa is de laatste Spanjaard die Chelsea heeft aangetrokken tot Morata. De Spaanse spits had twee geweldige seizoenen met Atletico Madrid achter de rug en dat was genoeg reden van Chelsea om hem naar Engeland te halen. Ook in Engeland ging Costa door met waar het goed in is: scoren. Ondanks een goed moyenne zou Antonio Conte af willen van de Spaanse spits. Dit zou de rede zijn dat Morata is aangetrokken.

Foto: Pro Shots