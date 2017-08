Uitgelicht: Duurste Duitse spelers

Onlangs incasseerde AS Roma 35 miljoen euro voor Antonio Rudiger. Chelsea plukte de Duitser weg uit Italië om zo de plek op te vullen die John Terry achterliet. De verdediger komt hierdoor bij de tien duurste Duitse voetballers allertijden. Welke spelers maken de top tien compleet? Zie het hieronder!

Andre Schurrle, 32 miloen

De eerste in het rijtje is Andre Schurrle. Met een geweldig seizoen voor Bayer Leverkussen achter de rug nam Chelsea Schurrle over. In zijn periode in Londen kon de aanvaller niet echt overtuigen en mocht twee seizoenen geleden op zoek naar een andere club. Wolfsburg was nog steeds overtuigd van de kwaliteiten van Schurrle en maakte zo 32 miljoen euro over naar Chelsea voor zijn diensten.

Mario Gomez, 35 miljoen

Mario Gomez had zich in dienst van Stuttgart bewezen een ware goalgetter te zijn. Niet voor niks durfde Bayern München het aan om de spits in 2009 naar de club te halen. Na een wat minder productief eerste seizoen volgde twee seizoenen met respectievelijk 28 en 26 doelpunten. Nadat hij in zijn vierde seizoen minder aan spelen kwam door de hevige concurrentie vertrok hij naar Fiorentina. Tegenwoordig speelt hij weer in Duitsland voor Wolfsburg waar hij nog steeds geregeld scoort.

Julian Draxler, 35 miljoen

In 2015 legde Wolfsburg 35 miljoen euro op tafel voor de diensten van Julian Draxler. De kleine spelmaker wilde weg bij zijn club Schalke 04 en door het vertrek van Kevin de Bruyne bij Wolfsburg had de club een nieuwe nummer 10 nodig. Het verblijf van Draxler bij Wolfsburg zou zich maar beperken tot anderhalf seizoen.

Mario Gotze, 37 miljoen

In 2013 dacht Bayern München één van de grootste talenten ooit vast te hebben gelegd. Mario Götze werd voor 37 miljoen euro overgenomen van concurrent Borussia Dortmund. De verwachtingen waren enorm bij zijn komst en de behendige middenvelder kon hier niet aan voldoen. In zijn eerste twee seizoenen was hij nog basisspeler, maar in zijn derde seizoen zat hij meer op de bank dan hem lief was. Na drie seizoen vertrok hij weer naar zijn oude club Borussia Dortmund om daar zijn geluk weer te vinden. Echter werd een half jaar geleden een stofwisselingsziekte vastgesteld bij Götze. Dit zou de rede zijn dat hij amper hele wedstrijden meer speelde sinds zijn komst. Tegenwoordig heeft hij zijn rentree weer gemaakt voor de club van Peter Bosz.

Mats Hummels, 38 miljoen

Nog een speler die van Borussia Dortmund naar Bayern München vertrok. Hummels had zich in dienst van Dortmund opgewerkt tot één van de beste verdedigers ter wereld. Bayern had dan ook 38 miljoen euro over voor zijn komst. Met Jerome Boateng vormt hij nu één van de beste centrale duo’s ter wereld.

Shkodran Mustafi, 41 miljoen

In 2016 zocht Arsene Wenger wanhopig naar een nieuwe centrale verdediger. Deze vond hij in de vorm van Shkodran Mustafi. De bij Valencia spelende Duitser kostte de Londense club 41 miljoen euro. In zijn eerste seizoen was de Duitser een belangrijke schakel en sinds de formatie wijziging van Wenger waarin gebruik wordt gemaakt van drie centrale verdedigers is Mustafi alleen nog maar belangrijker geworden.

Julian Draxler, 48 miljoen

In de winter van 2017 had PSG 48 miljoen euro voor Draxler. Na anderhalf jaar maakte zijn club Wolfsbuyrg dus 13 miljoen euro winst op de spelmaker. Bij PSG is de middenvelder gelijk basisspeler geworden. Laatst verschenen er berichten dat Draxler op het lijstje staat van eventuele versterkingen van Barcelona. Dit laat goed zien hoeveel Draxler gegroeid is in zijn tijd bij Wolfsburg en PSG.

Mesut Ozil, 50 miljoen

Vier jaar geleden werd Mesut Özil in één klap veruit de duurste aankoop van Arsenal. De Londense club betaalde Real Madrid 50 miljoen euro voor de diensten van de middenvelder. De spelmaker kan niet altijd aan de hoge verwachtingen voldoen. Arsenal bevindt zich momenteel in een lastige situatie wat betreft Özil. De middenvelder heeft nog maar een contract voor één seizoen en de onderhandelingen over een nieuw contract verlopen moeizaam. De club zal de Duits international dus deze zomer moeten verkopen als ze nog iets aan de spelers willen verdienen.

Leroy Sane, 50 miljoen

Vorig seizoen wist Manchester City zich te verzekeren van de diensten van Leroy Sane. De vleugelspeler van Schalke 04 ging voor een bedrag van 50 miljoen euro naar Engeland en is hiermee de duurste Duitse voetballer tot nu toe. In zijn eerste seizoen in de Premier League is hij direct uitgegroeid tot basisspeler.

Foto: Pro Shots