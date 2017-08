Uitgelicht: Duurste transfers van middenvelders

Gylfi Sigurdsson stapte vorige week voor 49,4 miljoen euro over van Swansea City AFC naar Everton FC. Door het enorme bedrag hoort hij momenteel bij de tien duurste middenvelders ooit. Welke middenvelders de top 10 compleet maken, zie je hieronder.

10. Mesut Özil (47 miljoen euro)

In de zomer van 2013 gaf Arsenal FC ook al een groot bedrag uit aan een middenvelder. Toen werd Mesut Özil voor 47 miljoen euro overgenomen van Real Madrid.

9. Gaizka Mendieta (48 miljoen euro)

Op plek acht staat een transfer van een tijd geleden. Medio 2001 tekende Gaizka Mendieta een contract bij Lazio Roma. De Italiaanse club nam hem voor 48 miljoen euro over van Valencia CF.

8. Gylfi Sigurdsson (49,4 miljoen euro)

James Rodríguez maakte vorige week de overstap van Swansea City AFC naar Everton FC. De club van trainer Ronald Koeman betaalde 49,4 miljoen euro voor hem.

7. Alex Teixeira (50 miljoen euro)

Alex Teixeira koos er in februari 2016 voor om in China te gaan voetballen. Jiangsu Suning FC nam de Braziliaan voor 50 miljoen euro over van FK Sjachtar Donetsk.

6. Oscar (60 miljoen euro)

Shanghai SIPG betaalde begin dit jaar maar liefst 60 miljoen euro om Oscar over te nemen. De Chinese club moest het bedrag overmaken aan Chelsea FC.

5. Kaká (65 miljoen euro)

Real Madrid had medio 2009 65 miljoen euro voor Kaká. AC Milan was de club die de Braziliaan liet gaan, maar wel het enorme bedrag ervoor in de plaats kreeg.

4. Zinédine Zidane (73,5 miljoen euro)

Op nummer vier staat een transfer van Zinédine Zidane. Hij stapte in 2001 over van Juventus naar Real Madrid. Met de transfer werd toen een bedrag van 73,5 miljoen euro gemoeid.

3. Kevin De Bruyne (74 miljoen euro)

Kevin de Bruyne stapte voor 74 miljoen euro over naar een andere club. In 2015 maakte Manchester City dat bedrag over naar VfL Wolfsburg om de middenvelder in te lijven.

2. James Rodríguez (75 miljoen euro)

In 2014 maakte James Rodriguez voor een enorm bedrag een transfer. De middenvelder stapte namelijk voor 75 miljoen over van AS Monaco naar Real Madrid.

1. Paul Pogba (105 miljoen euro)

Paul Pogba stapte in 2016 over van Juventus naar Manchester United. De club uit Manchester had een bedrag van 105 miljoen euro over voor de Fransman. Dit is tot op heden de duurste middenvelder in de geschiedenis van het voetbal.

Foto: Pro Shots