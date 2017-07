Uitgelicht: De duurste uitgaande transfers van de Eredivisie

De transfermarkt is weer geopend en dus worden er weer volop spelers gekocht en verkocht. Ook deze zomer zullen er weer grote namen de Eredivisie inruilen voor een avontuur in het buitenland en daarom heeft Voetbalonline.nl eens in beeld gebracht wat de duurste uitgaande transfers zijn in de geschiedenis van de Eredivisie.

10. Dirk Kuijt (2006-2007)

Liverpool betaalde een behoorlijk bedrag om Dirk Kuijt over te nemen van Feyenoord. De Rotterdamse club ontving namelijk 18 miljoen euro voor de speler.

9. Georginio Wijnaldum (2015-2016)

Ook Georginio Wijnaldum vertrok naar Engeland. De middenvelder maakte voor 20 miljoen euro de overstap van PSV naar Newcastle United.

8. Vincent Janssen (2016-2017)

Vincent Janssen vinden we terug op plek zeven. Hij maakte de overstap van AZ naar Tottenham Hotspur. Met de transfer van de aanvaller was een bedrag van 22,1 miljoen euro gemoeid.

7. Luis Suárez (2010-2011)

Op plek zeven vinden we een speler die Ajax verliet, namelijk Luis Suárez. De aanvaller verliet de Amsterdamse club voor Liverpool.

6. Wesley Sneijder (2007-2008)

Wesley Sneijder maakte de overstap van Ajax naar Real Madrid. Voor hem ontving Ajax een bedrag van 27 miljoen euro.

5. Klaas-Jan Huntelaar (2008-2009)

Ook met de transfer van Klaas-Jan Huntelaar was een groot bedrag gemoeid. Hij stapte, net als Wesley Sneijder, voor 27 miljoen euro over van Ajax naar Real Madrid.

4. Davy Klaassen (2017-2018)

De meest recente transfer in deze lijst is die van Davy Klaassen. Hij verliet vorige week Ajax voor Everton. De club uit Liverpool betaalde 27 miljoen euro voor hem.

3. Ruud van Nistelrooy (2001-2002)

PSV ontving 28,5 miljoen euro voor Ruud van Nistelrooy. De aanvaller maakte de overstap naar Manchester United.

2. Arkadiusz Milik (2016-2017)

Op plek twee vinden we de Pool Arkadiusz Milik. Hij maakte voor 32 miljoen euro de overstap van Ajax naar SSC Napoli.

1. Memphis Depay (2015-2016)

Memphis Depay maakte voor een recordbedrag de overstap naar het buitenland. Hij stapte namelijk voor 34 miljoen euro over van PSV naar Manchester United.

