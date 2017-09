Uitgelicht: Laatste Champions League avontuur van Feyenoord

Feyenoord treedt vandaag in de Champions League aan tegen Manchester City. De kampioen van vorig seizoen moet het opnemen tegen de het sterrenensemble van Josep Guardiola. De laatste keer dan Feyenoord in de Champions League uitkwam dateert alweer uit het seizoen 2002/2003. Hoe verliep het avontuur van Feyenoord toen ze voor het laatst actief waren in de Champions League?

Feyenoord werd ingeloot in poule E. Bij de Rotterdamse club zaten Juventus, Newcastle United en Dynamo Kiev. Buiten Feyenoord waren ook PSV en Ajax actief in de Champions League dat seizoen. De poule leek in eerste instantie zwaar, maar haalbaar. De club had immers het jaar ervoor de UEFA Cup gewonnen.

Feyenoord had een veelbelovende start. Juventus werd in eigen huis op een 1-1 gelijke stand gehouden en uit bij Newcastle United werd het 0-1 voor de Rotterdammers. Na een gelijkspel tegen Dynamo Kiev leek overwintering in de Champions League binnen handbereik.

Echter verloor Feyenoord alle terugwedstrijden. Dynamo Kiev was eerst met 2-0 te sterk voor Feyenoord. Daarna was Juventus ook met 2-0 te sterk voor de Rotterdammers en ging ook de derde wedstrijd tegen Newcastle United verloren. In een bloedstollende alles of niets wedstrijd trokken de Engelsen aan het langste eind. Het werd 2-3 in het voordeel van Newcastle. Hierdoor stelde de club overwintering in de Champions League veilig en stuurde het Feyenoord met lege handen naar huis.

PSV eindigde dat seizoen ook onderaan. In een poule met Arsenal, Borussia Dortmund en AJ Auxerre speelde de club uit Eindhoven drie keer gelijk en boekte het één overwinning. Ajax overwinterde dat seizoen wél in de Champions League. Met Internazionale, Olympique Lyon en Rosenborg als tegenstanders eindigde de Amsterdammers tweede in de poule achter Internazionale.

Foto: Pro Shots