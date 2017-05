Uitgelicht: De snelste doelpunten in een Champions League-wedstrijd

Veel spelers dromen ervan op te scoren in de Champions League. Spelers als Ronaldo en Messi hebben het net al tientallen keren weten te vinden in het miljoenenbal, maar voor andere spelers blijft het bij een droom. Er zijn echter ook spelers die hun club binnen een zeer kort tijdsbestek al op voorsprong wisten te zetten. Voetbalonline.nl heeft de tien snelste doelpunten in de Champions League op een rijtje gezet.

10. Dejan Stankovic (25.54 seconden)

Dejan Stankovic zette Internazionale op 5 april 2011 al na 25.54 seconden op een 1-0 voorsprong tegen Schalke 04. De voormalig Servisch voetballer wist doelman Manuel Neuer met een prachtig schot te verschalken. Uiteindelijk verloor Internazionale de wedstrijd met 2-5.

9. Marek Kincl (25.20 seconden)

Op 2 november 2005 kon Rapid Wien al na 25.20 seconden juichen in de wedstrijd tegen Club Brugge. Toen kopte Marek Kincl de Oostenrijkse club namelijk al naar een 0-1 voorsprong. Ondanks de vroege voorsprong verloor Rapid Wien de wedstrijd met 3-2.

8. Alexandre Pato (24.97 seconden)

Op 12 september 2011 zette Alexandre Pato zijn club AC Milan op een 0-1 voorsprong op bezoek bij FC Barcelona. De Braziliaan had hier maar 24.97 seconden voor nodig. FC Barcelona wist de achterstand om te buigen en de wedstrijd met 3-1 te winnen.

7. David Alaba (24.18 seconden)

David Alaba wist in de wedstrijd tegen Juventus al na 24.18 seconden het net te vinden. De speler van Bayern München zette zijn club op 3 april 2013 op een vroege voorsprong door doelman Gianluigi Buffon te verschalken. De Duitse club won de wedstrijd uiteindelijk met 2-0.

6. Diogo Rincon (24.00 seconden)

Op 9 augustus 2006 had Diogo Rincon precies 24 seconden nodig om Dinamo Kiev op voorsprong te zetten tegen Fenerbahçe. De vroege achterstand wist Fenerbahçe niet meer om te buigen. Het werd namelijk 3-1 voor Dinamo Kiev.

5. Clarence Seedorf (21.06 seconden)

De Nederlander Clarence Seedorf had in de wedstrijd tegen Schalke 04 maar 21.06 seconden nodig om zijn club AC Milan op een 0-1 voorsprong te zetten. De wedstrijd, die gespeeld werd op 28 september 2005, eindigde in een 2-2 gelijkspel.

4. Alessandro Del Piero (20.12 seconden)

Op 1 oktober 1997 stond de wedstrijd tussen Manchester United en Juventus op het programma. Alessandro Del Piero maakte na 20.12 seconden al de 0-1. Uiteindelijk wisten ‘The Red Devils’ de achterstand om te buigen naar een 3-2 overwinning.

3. Gilberto Silva (20.07 seconden)

In Eindhoven stond op 25 september 2002 de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Arsenal op het programma. Na 20.07 seconden zette Gilberto Silva zijn club al op 0-1. PSV kwam de vroege achterstand niet meer te boven, het werd 0-4.

2. Jonas (10.96 seconden)

Het op één na snelste Champions League-doelpunt werd gemaakt in de wedstrijd tussen Valencia en Bayer Leverkusen. Jonas had 10.96 seconden nodig om doelman Leno te verschalken en de 1-0 te maken. De wedstrijd, gespeeld op 1 november 2011, eindigde in 3-1.

1. Roy Makaay (10.12 seconden)

De snelste Champions League-doelpuntenmaker ooit is Roy Makaay. De Nederlander maakte op 7 maart 2007 al na 10.12 seconden de 1-0. Bayern München won de wedstrijd van Real Madrid uiteindelijk met 2-1.

Bekijk hieronder het doelpunt van Roy Makaay:

Foto: Pro Shots