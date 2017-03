Uitgelicht: Spelers met de meeste doelpunten voor het Nederlands elftal

Vanavond speelt het Nederlands elftal een kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije. Bij Nederland zal waarschijnlijk Bas Dost voor de doelpunten moeten gaan zorgen. Dost wist tot op heden één keer het net te vinden voor het Nederlands elftal. Hij moet dus nog aardig wat doelpunten maken om het recordaantal van Robin van Persie te bereiken. Van Persie wist tot op heden namelijk al 50 keer te scoren voor Nederland. Maar welke spelers waren, net als Van Persie, erg productief en maken de top 10 van spelers met de meeste doelpunten voor het Nederlands elftal compleet?

10. Wesley Sneijder (30 doelpunten)

Op nummer tien staat Wesley Sneijder. Sneijder speelt sinds 2003 voor het Nederlands elftal. De kleine middenvelder speelde 124 interlands. Edwin van der Sar de enige is die meer interlands speelde voor Nederland. Sneijder wist in al die interlands 30 keer te scoren.

9. Arjen Robben (31 doelpunten)

Ook Arjen Robben speelde in 2003 zijn eerste interland. Door veel blessures kwam Robben tot op heden echter maar tot 89 interlands. Daarin wist de buitenspeler 31 keer het net te vinden.

8. Johan Cruijff (33 doelpunten)

Johan Cruijff kwam van 1966 tot 1977 in actie voor het Nederlands elftal. In die elf jaar speelde Cruijff 48 interlands. In die 48 interlands wist Cruijff 33 keer te scoren.

7. Abe Lenstra (33 doelpunten)

Net als Johan Cruijff wist ook Abe Lenstra 33 doelpunten te maken voor Nederland. De aanvaller uit Heerenveen had hier echter één interland minder voor nodig. Abe Lenstra speelde van 1940 tot 1959 voor Nederland.

6. Ruud van Nistelrooy (35 doelpunten)

Ruud van Nistelrooy wist gemiddeld één keer per twee wedstrijden het net te vinden. Hij speelde namelijk 70 interlands en wist daarin 35 keer te scoren. Van Nistelrooy speelde zijn eerste interland in 1998 en zijn laatste in 2011.

5. Faas Wilkes (35 doelpunten)

Ook Faas Wilkes scoorde 35 keer voor Nederland. De Rotterdammer had hier echter maar 38 interlands voor nodig. Wilkes speelde van 1946 tot 1961 voor Nederland.

4. Dennis Bergkamp (37 doelpunten)

Dennis Bergkamp kwam van 1990 tot 2000 uit voor het Nederlands elftal. In deze jaren speelde hij 79 interlands en maakte daarin 37 doelpunten.

3. Patrick Kluivert (40 doelpunten)

Net als Dennis Bergkamp speelde ook Patrick Kluivert 79 interlands. De aanvaller wist voor Nederland echter drie doelpunten meer te maken dan Bergkamp. Kluivert speelde zijn eerste interland in 1994 en zijn laatste in 2004.

2. Klaas-Jan Huntelaar (42 doelpunten)

Klaas-Jan Huntelaar komt sinds 2006 uit voor het Nederlands elftal. Tot op heden speelde de aanvaller 76 interlands. Daarin wist hij 42 keer te scoren.

1. Robin van Persie (50 doelpunten)

Robin van Persie wist verreweg het vaakst het net te vinden. De aanvaller maakte tot op heden 50 doelpunten. Sinds 2005 speelt de Rotterdammer voor het Nederlands elftal. Na al die jaren staat de teller momenteel op 101 interlands.

Foto: Pro Shots