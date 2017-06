Uitgelicht: Spelers die mogelijk terugkeren in de Eredivisie

In augustus 2015 maakte Jean-Paul Boëtius de overstap van Feyenoord naar FC Basel. De buitenspeler keert echter terug op het oude nest en is komend seizoen weer te bewonderen in het shirt van Feyenoord. Naast Boëtius worden nog meer spelers in verband gebracht met een terugkeer naar de Eredivisie. Voetbalonline.nl heeft er tien op een rij gezet.

1. Douglas (Sporting Lissabon)

Douglas wordt in verband gebracht met een transfer naar FC Utrecht. De verdediger staat momenteel onder contract bij Sporting Lissabon, maar komt daar niet veel aan spelen toe. Tussen 2007 en 2013 stond hij onder contract bij FC Twente.

2. Jonathan de Guzman (SSC Napoli)

Ook Jonathan de Guzman keert mogelijk terug in de Eredivisie. Feyenoord, de club waar hij zijn doorbraak kende, heeft mogelijk interesse in de middenvelder. Hij staat sinds 2014 onder contract bij SSC Napoli, maar werd door de club verhuurd aan Carpi FC 1909 en Chievo Verona.

3. Jordy Clasie (FC Southampton)

Net als Jonathan de Guzman speelt ook Jordy Clasie volgens seizoen mogelijk bij zijn oude club Feyenoord. De kleine middenvelder komt bij de Engelse club FC Southampton weinig aan spelen toe. Een verhuurperiode aan Feyenoord zou een oplossing kunnen bieden.

4. Kevin Diks (ACF Fiorentina)

Het heeft er alle schijn van dat Rick Karsdorp vertrekt bij Feyenoord. Kevin Diks is een van de kandidaten om de rechtsachter op te volgen. Via Vitesse kwam Diks terecht bij ACF Fiorentina, maar wist nog niet te overtuigen bij de Italiaanse club.

5. Luc Castaignos (Sporting Lissabon)

Net als Douglas beleeft ook Luc Castaignos geen gelukkige periode bij Sporting Lissabon. Dit is ook Vitesse opgevallen en daarom wil de club Castaignos graag aantrekken als vervanger van, de naar FC Basel vertrokken, Ricky van Wolfswinkel. Eerder stond Castaignos in Nederland onder contract bij Feyenoord en FC Twente.

6. Nigel de Jong (Galatasaray SK)

Nigel de Jong werd niet alleen in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax, maar ook met een transfer naar Feyenoord. De middenvelder lijkt bezig aan zijn laatste seizoenen als profvoetballer en wordt door beide clubs mogelijk gezien als een versterking. De Jong brak door bij Ajax en speelde daar tot 2006. Momenteel staat hij onder contract bij Galatasaray SK.

7. Ricardo van Rhijn (Club Brugge)

Ook Ricardo van Rhijn wordt gezien als een potentiele opvolger van Rick Karsdorp. Van Rhijn vertrok vorige zomer van Ajax naar Club Brugge. Daar kende Club Brugge een goede eerste seizoenshelft, maar raakte in de Play-offs zijn plek kwijt. Een terugkeer naar de Eredivisie is daarom geen ondenkbare optie.

8. Robin van Persie (Fenerbahçe SK)

Robin van Persie wordt al enige tijd in verband gebracht met een terugkeer naar Feyenoord. De aanvaller zit aan het einde van zijn profcarrière en heeft nog een contract tot juni 2018 bij zijn huidige club Fenerbahçe SK. Van Persie speelde eerder al bij Feyenoord maar verliet de Rotterdamse club in juli 2004 voor Arsenal.

9. Vincent Janssen (Tottenham Hotspur)

Vincent Janssen kende een moeizaam seizoen bij Tottenham Hotspur. Ook PSV-aanvaller Luuk de Jong kwam afgelopen seizoen maar moeilijk tot scoren. Om de voorhoede van PSV een impuls te geven wil de club mogelijk Vincent Janssen huren. De aanvaller kende zijn doorbraak in het seizoen 2015-2016 bij AZ en vertrok vorige zomer naar de Londense club. Mogelijk is die komend seizoen dus weer op de Nederlandse velden te bewonderen.

10. Wesley Sneijder (Galatasaray SK)

Over een terugkeer van Wesley Sneijder naar Ajax wordt elke zomer gesproken en dus ook deze zomer. Zijn huidige club Galatasaray SK zou Kenny Tete, die momenteel voor een vertrek staat bij Ajax, willen betrekken in een ruildeal. Het is dus mogelijk dat Sneijder weer terugkeert bij de club die hij in augustus 2007 verliet.

Foto: Pro Shots