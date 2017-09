Uitgelicht: Spelers die niet voor het Nederlands elftal kozen

Van de week kwam het nieuws dat de bondscoach van Ghana PSVér Derrick Luckassen overweegt op te roepen voor het nationale elftal van Ghana. De verdediger zegt zelf geen voorkeur te hebben, maar denk wel dat hij het in zich heeft om het grote Oranje te halen. De speler die in de zomer voor vijf miljoen euro van AZ overkwam vertegenwoordigde verschillende jeugdelftallen van Nederland. Mocht Luckassen kiezen voor Ghana komt hij in een rijtje met een aantal grote namen die niet voor het Nederland elftal kozen. Hieronder een aantal namen:

Oguzhan Ozyakup, Turkije

De in Zaandam geboren middenvelder kwam in de jeugd uit voor AZ alvorens hij een groot deel van zijn jeugd doorbrak bij Arsenal. Van een doorbraak bij de topclub kwam het nooit en vertrok naar het Turkse Besiktas. Tegenwoordig is de middenvelder aanvoerder van Besiktas en is één van de dragende krachten bij het Turks nationale elftal. De spelmaker had niet misstaan op het middenveld van Oranje.

Marco Asensio, Spanje

Misschien wel het meest recente voorbeeld: Marco Asensio. Voordat de middenvelder furore maakte in het shirt van Real Madrid kwam hij op huurbasis uit voor Espanyol. In Barcelona maakte hij dusdanig indruk dat Toenmalig Bondscoach Danny Blind hem wilde oproepen voor het Nederlands elftal, ondanks dat hij nooit voor Nederlandse jeugdelftallen heeft gespeeld. De spelmaker weigerde echter, ondanks inspanningen van Ruud van Nistelrooij.

Hakim Ziyech, Marokko

Hakim Ziyech is de absolute sterspeler bij Ajax. Dat hij niet voor het Nederlands elftal uitkomt wordt sommige fans nog steeds niet in dank afgenomen. Ziyech werd twee jaar geleden door Guus Hiddink gevraagd voor een oefenstage, echter moest de behendige middenvelder afhaken door een blessure. Hierna vernam hij niks meer van Oranje en koos eieren voor zijn geld en ging voor Marokko spelen.

Maxwell, Brazilië

Ja, Maxwell beschikt over een Nederlands paspoort. De Braziliaan heeft in zijn tijd bij Ajax een Nederlands paspoort gekregen om zo zijn kansen op een transfer te vergroter, toen gelden er nog regels voor een maximaal aantal niet-EU spelers. De linksback debuteerde echter pas op 31-jarige leeftijd voor Brazilië. Na tien wedstrijden hield hij het al voor gezien.

Aras Özbiliz, Armenië

Eens scoorde Aras Özbiliz tegen het grote Manchester United. Na deze goal voor Ajax ging het achteruit met zijn carrière. Hij verliet Ajax door de achterdeur en versleet zo verschillende clubs in Turkije en Rusland. Momenteel komt de Armeen uit voor Besiktas.

Oussama Assaidi, Marokko

In het seizoen 2011/2012 maakte Oussama Assaidi onderdeel uit van de beruchte voorhoede van Sc Heerenveen. Na dit seizoen vertrok hij naar Engeland om voor Liverpool te spelen. Na verschillende clubs is hij vorig seizoen neergestreken bij FC Twente. De club uit Enschede pikte hem transfervrij op.

Foto: Pro Shots