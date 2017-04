Uitgelicht: vijf topwedstrijden in België

Nederlanders houden van voetbal en tegenwoordig gaan we ook vaker kijken buiten onze landsgrenzen en wat is er dan beter dan even kijken wat nu die wedstrijden zijn waar je het beste heen kan gaan. Wij hebben vijf België voetbalwedstrijden voor je uitgelicht die, als je dan toch naar buitenlandse wedstrijden gaat, je gezien moet hebben!

Club Brugge – Cercle Brugge

De derby van Brugge, niet alleen een stadsderby maar ook een stadionderby, ze delen het Jan Breydel Stadion. Club mag dan de beste zijn in de derby valt daar weinig van te merken op de laatste jaren na. De clubs zijn vrijwel altijd in evenwicht geweest. Alleen door tegenvallende prestaties van Cercle valt de derby vaak in het water. Dit seizoen (2015/16) staat hij ook niet op de kalender maar Cercle maakt vaart om terug te komen en dat is het zeker waard om even naar Brugge te rijden.

KV Oostende – Roeselare

Derby van de kust, KV Oostende en Roeselare zijn beide clubs die niet altijd op het hoogste niveau acteren toch treffen ze elkaar vaak. Laatste jaren is vaak rond Roeselare rustig en de club heeft niet meer de krachten om terug te keren op het niveau waar Oostende steeds sterker begint te worden. De kustderby is wel een wedstrijd dat als hij er is je zeker bij moet zijn geweest.

AA Gent – Racing Genk

Het NEC – NAC van België. Gent – Genk is ook een wedstrijd tussen ploegen die elkaar aflossen in de top van het Belgische voetbal. De clubs hebben beide ook toptalenten opgeleid en staan hier ook bekend om. Gent behaalde haar eerste landstitel in 2015 en Genk is na het vertrek van Kevin de Bruyne en Thibaut Courtois nog altijd op zoek naar de ideale vervanger. Gent heeft daarentegen alles op een rijtje en zal hoe dan ook positief terugkijken op hun eerste Champions League deelname in 2015-16 waar het wist te overleven in een poule met Valencia, Olympique Lyon en Zenit St. Petersburg. Wedstrijden tussen deze clubs zijn vaak doelpunt en kaartenrijk.

Anderlecht – Club Brugge

Wedstrijd tussen de twee meest succesvolle clubs uit België. Anderlecht doet het net iets beter dan Club maar toch zijn deze wedstrijden altijd beladen. Het is te vergelijken met Ajax – PSV, de twee grootste clubs van het land maar toch is voor Anderlecht Standard de Liége de grootste rivaal. Vaak vallen deze wedstrijden uit in een totaal onverwachte uitslag, gelijkspelletjes zijn er niet veel. Een wedstrijd waar je absoluut bij moet zijn.

Standard de Liége – Anderlecht

Een wedstrijd die zeker zo beladen is als Ajax – Feyenoord. Standard de Liége liet in 2015 zich van zijn slechtste kant zien door een spandoek op te hijsen waar een jihadist stond met een afgehakt hoofd in de hand wat veel weg had van het hoofd van oud-speler Steven Defour die nu uitkomt voor aartsrivaal Anderlecht. Dit was een absoluut dieptepunt in de historie van het Belgisch voetbal maar een echte straf voor Standard bleef uit. Een aantal jaar ervoor schopte Witsel in een duel het been van Marcin Wasilewski over. Kortom een wedstrijd vol spektakel, doelpunten en kaarten.

Foto: Pro Shots