Uitgelicht: De vijftien spelers die zeker zijn van een plaats in de selectie van Brazilië tijdens het WK

De bondscoach van Brazilië Tite maakte onlangs bekend dat hij al een vijftiental namen heeft die niet hoeven te vrezen voor hun plek in de selectie van Brazilië voor aankomende zomer tijdens het WK. “De lijst is voor een deel nog open maar staat ook gedeeltelijk vast. In die zin dat spelers die bij hun clubs een vaste waarde zijn en zich bij de nationale ploeg keer op keer bewezen hebben en goed spelen, zeker van hun plek zijn”, aldus Tite Op basis van de opmerkelijk getimede uitspraken van Tite is dit de voorlopige vijftienkoppige WK-selectie van Brazilie: Alisson (AS Roma) Alisson heeft in de persoon van Ederson een geduchte concurrent. Echter is de doelman van AS Roma een stuk ervarener als het gaat om interlands. Alisson heeft al 22 interlands gespeeld van de nationale ploeg van Brazilië, terwijl Ederson er pas één heeft gespeeld. Dat Alisson bij de ‘vaste vijftien’ hoort, laat blijken dat de bondscoach veel vertrouwen heeft in de 25-jarige doelman. Daniel Alves (Paris Saint-Germain)

Dani Alves behoort al sinds 2006 tot de Braziliaanse selectie. De rechtsback speelde jarenlang voor Barcelona alvorens hij in 2016 de Spaanse club transfervrij verliet voor Juventus. Na alweer één jaar en een kampioenschap vertrok de verdediger bij Juventus en tekende bij Paris Saint-Germain. Met de Franse topclub heeft hij momenteel een voorsprong van twaalf punten op nummer twee AS Monaco.

Marcelo (Real Madrid)

Marcelo behoort ook al sinds 2006 tot de selectie van Brazilië. De linkerverdediger van Real Madrid heeft 50 interlands achter zijn naam staan. In 2007 verliet Marcelo zijn geboorteland om voor het grote Real Madrid te spelen. Na één jaar werd de Braziliaan een onmisbare schakel bij de Spaanse topclub.

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Marquinhos, net als Dani Alves spelend bij Paris Saint-Germain, kwam al 24 keer uit voor Brazilië. De centrale verdediger kan ook als rechterverdediger uit de voeten, wat hem uitermate veelzijdig maakt. Sinds de zomer van 2013 speelt Marquinhos in Frankrijk, waar hij direct een basisplaats veroverde. Destijds nam de Franse topclub hem over van AS Roma.

Miranda (Internazionale)

Ook Miranda is een centrale verdediger. Hij vertegenwoordigde het nationale team van Brazilië al 43 keer. Hierin wist hij maar één keer het net te vinden. Met zijn 33 jaar zal dit hoogstwaarschijnlijk het laatste Wereldkampioenschap zijn dat hij zal mee maken. Sinds de zomer van 2015 staat hij onder contract bij Internazionale, wat hem het eerste jaar huurde van Atletico Madrid.

Thiago Silva (Paris Saint-Germain)

De derde Braziliaan in dienst van Paris Saint-Germain in deze lijst. Ook Thiago Silva is een centrale verdediger. Silva behoort al jaren tot één van de beste verdedigers van de wereld en daarom is het ook niet vreemd dat hij in deze lijst staat. De aanvoerder van Paris Saint-Germain is bezig aan zijn vijfde seizoen in de hoofdstad van Frankrijk en ook hij lijkt, met zijn 33 jaar, zich ook op te maken voor zijn laatste Wereldkampioenschap.

Casemiro (Real Madrid)

Casemiro is het blok voor de verdediging van Real Madrid en ook bij het nationale team van Brazilië bespeeld hij deze rol. De middenvelder vertegenwoordigde 20 keer zijn land, maar wist hierin nog geen een keer het net te vinden. In de zomer van 2013 nam Real Madrid Casemiro over van Sao Paolo. Na een huurperiode van één seizoen aan FC Porto werd de controleur basisspeler bij de Spaanse topclub.

Fernandinho (Manchester City)

In de zomer van 2013 nam Manchester City Fernandinho voor ongeveer 40 miljoen euro over van Shakhtar Donetsk. Sindsdien is de middenvelder van onmisbare waarde voor de huidige nummer één van Engeland. Fernandinho is sinds zijn debuut in 2011 voor het nationale elftal al tot 41 optredens gekomen. Hierin wist hij twee keer het net te vinden.

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Renato Augusto, voornamelijk bekend van zijn tijd bij Bayer Leverkussen, speelt sinds de winter van 2016 in de Chinese competitie. Dat Augusto bij dit groepje spelers hoort mag hoogst opmerkelijk genoemd worden. De aanvallende middenvelder is al 30 jaar en is niet bepaalde een onmisbare schakel in de formatie van Tite. Toch kwam Augusto tot 27 interlands.

Paulinho (Barcelona)

Vele keken raar op toen Barcelona afgelopen zomer 40 miljoen euro over had voor een speler die de laatste twee jaar in de Chinese competitie doorbracht. Toch heeft Paulinho bewezen van waarde te kunnen zijn voor de Spaanse topclub. Met acht doelpunten in 23 wedstrijden laat Paulinho zien over scorend vermogen te beschikken

Philippe Coutinho (Barcelona) Coutinho maakte afgelopen transferperiode de overstap van Liverpool naar Barcelona. De creatieve middenvelder heeft niet direct een basisplaats weten te veroveren in Spanje, maar men is ervan overtuigd dat de 32-voudig international dat wel binnen afzienbare tijd zal gaan doen. Roberto Firmino (Liverpool) Roberto Firmino is onderdeel van de gevreesde voorhoede van Liverpool, bestaande uit Mohammed Salah, Sadio Mane en Firmino. De aanvaller kwam in 2015 voor ongeveer 41 miljoen over van TSG Hoffenheim. De 26-jarige Firmino kwam tot op heden tot zeventien interlands voor Brazilië. Hierin produceerde hij vijf doelpunten. Gabriel Jesus (Manchester City) Gabriel Jesus heeft met acht doelpunten in dertien wedstrijden een geweldig gemiddelde, terwijl de spits van Manchester City nog altijd maar 20 jaar in. Ook bij zijn club heeft hij een fantastisch gemiddelde. In achttien wedstrijden maakte hij eveneens acht doelpunten. Neymar (Paris Saint-Germain) Neymar is de absolute sterspeler van het nationale team van Brazilië. De aanvaller, die sinds afgelopen zomer voor Paris Saint-Germain speelt, speelde onlangs zijn jonge leeftijd van 26 jaar al 83 interlands voor zijn land. Met de 53 doelpunten die hij hierin scoorde is Neymar hard op weg om topscorer aller tijden te worden van Brazilië én ook de meeste interlands te spelen voor Brazilië. Willian (Chelsea)

Willian speelde al 53 interlands voor Brazilië. De aanvallende middenvelder maakte in 2011 zijn debuut voor het nationale team van Brazilië en zit sindsdien vrijwel altijd bij de selectie van de viervoudig wereldkampioen.

Foto: Pro Shot