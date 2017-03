Vijf opties voor Ajax als linksback volgend seizoen

Dit seizoen is de linksback de achillespees bij Ajax. Na dat eerder in het seizoen Mitchel Dijks, inmiddels verhuurd aan Norwich City, niet aan het niveau deed wat trainer Peter Bosz voor ogen had mag de laatste maanden Daley Sinkgraven het proberen. De van nature aanvallende middenvelder wordt geprezen om zijn aanvallende capaciteiten, maar krijgt nog genoeg kritiek op zijn verdedigende capaciteiten. Gaat Ajax komende zomer de tranfsermarkt op om een linksback te halen of vertrouwd het erop dat Dijks genoeg geleerd heeft in een half jaar in Engeland. Of heeft het misschien de oplossing al in huis?

Haps maakt dit seizoen grote indruk met zijn rushes over de linkerkant. Zijn naam wordt al genoemd om de waarschijnlijk vertrekkende Jetro Willems op te volgen bij PSV. Echter zal zijn aanvallende kwaliteit ook goed in het Ajax-systeem passen. Haps heeft dezelfde drive naar voren als Sinkgraven, alleen biedt de verdediger meer zekerheid vanachter.

Alexander Büttner

En ervaren en een wat goedkopere optie voor linksback. De linksback heeft al in Engeland, Rusland en België gespeeld en heeft al gebleken een betrouwbare back te zijn. Voor zijn transfer naar Manchester United had Ajax interesse in de verdediger. Echter heeft Büttner in zijn tijd in Rusland niet veel gespeeld waardoor hij niet fit is gearriveerd in Arnhem, waardoor hij voorlopig zijn minuten moet maken in Jong Vitesse voordat hij in het eerste elftal mag spelen. Eenmaal fit is hij een toegevoegde waarde voor elke Eredivisie club!

Maxwell

Maxwell heeft nog maar een contract tot de zomer en heeft aangegeven dat Ajax altijd ‘zijn club’ blijft. Van de zomer zou het een ideale versterking zijn voor Ajax. De Nederlandse Braziliaan heeft ervaring en is nog lang niet aan het einde van zijn carrière. Met zijn 34 jaar kan Maxwell nog makkelijk twee seizoenen mee in de Eredivisie. Of de voormalig Speler van het Jaar het ziet zitten om daadwerkelijk terug te keren naar Ajax is te betwijfelen, ondanks dat hij zijn basisplek kwijt is geraakt aan Layvin Kurzawa.

Jordan Lukaku

Jordan Lukaku is van nature een linkermiddenvelder, maar is bij KV Oostende omgetoverd tot linkerverdediger. Dit doet het broertje van Romelu Lukaku zo goed dat hij het zelfs tot vijf interlands heeft geschopt. Lazio heeft de back afgelopen zomer opgepikt in België. Echt overtuigd lijkt trainer Simone Inzaghi niet van de Belg. Een verhuurperiode lonkt in de zomer. Of Ajax het aandurft om voor Lukaku te gaan is lastig te zeggen, aangezien Lukaku niet veel ervaring heeft en dat nu juist is wat Ajax zoekt.

Django Warmerdam

Of heeft Ajax de oplossing voor de linksback positie al ‘in huis’? Met Warmerdam heeft Ajax al een speler die op linksback kan spelen. De van origine linkermiddenvelder kan op zowel linksback als centrumverdediger spelen. Dit seizoen wordt hij gehuurd door PEC Zwolle om ervaring op te doen en minuten op het hoogste niveau in Nederland te maken. Warmerdam bewijst echter dat het een prima oplossing zou zijn als linksback volgend seizoen. De huurling is wel een goedkope optie en met Sinkgraven en de terugkerende Dijks heeft Ajax dan drie opties om de linksback positie op te lossen.