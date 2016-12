BIZAR! Scheids geeft penalty voor hands van doelman?

De Turkse scheidsrechter Cüneyt Cakir heeft niet bepaald in goede indruk gemaakt in de Turkse competitie. In het duel tussen Rizespor en Osmanlispor van afgelopen weekend gaf de scheids een strafschop om een opmerkelijke reden.

In zijn ogen had één van de spelers van Osmanlispor een handsbal gemaakt in de zestien en dan is een penalty het logische gevolg. Achteraf bleek echter dat de doelman van Osmanlispor de enige was die de bal met de handen raakte. De strafschop had dus nooit gegeven mogen worden.