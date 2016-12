LOL: Frank de Boer blundert tijdens sportgala!

Frank de Boer mocht de prijs voor sportman van het jaar uitreiken afgelopen woensdag. Toen hij klaar was met zijn speech en overging tot de bekendmaking van de winnaar, ging hij de fout in. De Boer opende de envelop met de opening richting het publiek, waardoor vrijwel direct te zien was dat Max Verstappen verkozen was tot Sportman van het Jaar 2016. Het publiek kon er in ieder geval smakelijk om lachen.