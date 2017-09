Video: Karateschop van Sadio Mane in het gezicht van Ederson

Vanmiddag speelde Manchester City tegen Liverpool. Een mooi affiche zou je zeggen. Echter overklaste Manchester City Liverpool volledig. De blauwe helft uit Manchester won met maar liefst 5-0 van Liverpool. Echter ging het na de wedstrijd niet alleen over de uitslag.

In de 37e minuut, toen het al 1-0 stond door een doelpunt van Sergio Aguero, kwam Sadio Mane in botsing met doelman Ederson. Een diepe bal kopte de doelman net buiten het zestien meter gebied weg, maar Mane kwam heel hoog met zijn been en schopte de Braziliaan vol in het gezicht. De doelman die deze zomer overkwam van Benfica bleef enkele seconden stil op de grond liggen.

Mane kreeg een rode kaart voor de charge van scheidsrechter. Ederson werd met een brancard van het veld gedragen. Alles lijkt inmiddels weer goed te gaan met de Braziliaans jeugdinternational. Teamgenoot Benjamin Mendy plaatste een foto van hun twee en de doelman lachte alweer.

Bekijk hieronder de botsing tussen Mane en Ederson: