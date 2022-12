Wie gaat er op dit WK wél hoge ogen gooien?

Wanneer de poules geloot worden voor het WK, heb je vaak al snel automatisch een beeld van welke ploegen de achtste finales gaan halen en welke niet. In dat opzicht lijkt het WK in Qatar tamelijk verrassend te beginnen. Niemand had immers van tevoren verwacht dat een serieuze kanshebber op de titel als Argentinië in de eerste wedstrijd meteen onderuit zou gaan tegen het nietige Saoedi- Arabië. Ook de vaak succesvolle Duitsers gingen onderuit tegen Japan. Alle reden dus om je WK voetbal 2022 pronostieken bij te stellen. Wie zouden er met de kennis van nu op dit WK wél hoge ogen kunnen gaan gooien?

Nederland

Is het onbescheiden of misschien zelfs wel wishful thinking om Nederland als een van de kanshebbers te beschouwen? Of is dat juist heel realistisch? Feit is dat Nederland in de eerste wedstrijd de winnaar van de Afrika Cup heeft weten te verslaan, ondanks dat het een stroeve wedstrijd was. Een goed begin is het halve werk en met de superster van het toernooi als bondscoach móet je wel hoge ogen gooien. Neem je daarbij mee dat een aantal van de gedoodverfde kanshebbers zwak aan het toernooi zijn begonnen, dan is het helemaal niet zo gek om te denken dat Nederland wel eens voor de vierde keer de finale van het WK zou kunnen gaan halen.

Brazilië

Als Brazilië niet in vorm is, dan lopen andere ploegen er best gemakkelijk overheen, zoals in 2014 ook gebeurde. Maar Brazilië lijkt wél in vorm te zijn. En een Brazilië in vorm is een meer dan geduchte tegenstander voor zelfs de beste ploegen. De Zuid-Amerikanen hebben gewoon weer een uitstekende ploeg met wereldsterren en zijn misschien wel dé gedoodverfde kandidaat om dit jaar het WK te gaan winnen. Tenzij Nederland daar een stokje voor weten te steken. En daar hopen we natuurlijk wel een beetje op.

Frankrijk

Frankrijk is de regerend wereldkampioen. Natuurlijk bieden in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst, maar de meeste belangrijke spelers van het elftal van destijds zijn er nog steeds. In haar openingswedstrijd ging Frankrijk relatief eenvoudig over Australië heen en dat is toch traditioneel gezien niet de zwakste ploeg op het WK, ondanks dat het natuurlijk ook niet een hoogvlieger is. Dat lijkt erop te wijzen dat Frankrijk tóch op tijd in vorm is en dat betekent dat ze ook dit jaar weer meedoen voor de knikkers.

Spanje

De hoogtijdagen van de Spanjaarden leken wel een beetje achter de rug. De grote sterren van weleer zijn er niet meer en de glorie van het nationale elftal leek niet meer wat het geweest was. Daarom komt Spanje in niet veel top 3 lijstjes van de grootste kanshebbers van dit WK voor. In haar eerste wedstrijd van het toernooi liep Spanje echter met grote cijfers over Costa Rica heen. Nu lijkt dat wellicht een voetbaldwerg, maar het is wel het land dat Nederland in 2014 in Brazilië in de kwartfinale trof en penalty’s voor nodig had om ze uit te schakelen. Het zou dus zomaar eens kunnen dat de Spanjaarden er beter voor staan dan gedacht. Het valt nog te bezien of een aantal ploegen die met een valse start aan het toernooi zijn begonnen zich op tijd weten te herpakken. Voor Nederland is dat niet te hopen, want hoe slechter andere ploegen in hun vel zitten, hoe groter de kans dat Nederland dit jaar hoge ogen gaat gooien.