Het elftal van toen: Het stunt elftal van ADO Den Haag

In het seizoen 2010/2011 werd ADO Den Haag 7e in de Eredivisie. Op het eerste gezicht geen super prestatie. Wat ADO dat seizoen gepresteerd heeft is echter wél super te noemen. Tweemaal werd er gewonnen van Ajax, een gelijkspel en een winst tegen PSV en een gelijkspel tegen Feyenoord. Vijf speelronde voor het einde van de competitie stond de club uit Den Haag met 54 punten op de vierde (!) plaats. Echter verloor de club alle vijf de overige wedstrijden, waardoor ADO genoegen moest nemen met ‘maar’ een zevende plaats. Wel haalde ADO Den Haag voor het eerste sinds het seizoen 1987/1988 Europees voetbal. Wat is er geworden van de spelers uit dat jaar en wat was hun aandeel dat seizoen?

Gino Coutinho

Voor Gino Coutinho was het seizoen 2010/2011 zijn derde seizoen voor ADO. In zijn eerste seizoenen was hij veroordeeld tot de bank, maar in zijn derde seizoen speelde hij Robert Zwinkels uit de basis. Coutinho miste maar één wedstrijd. Na zijn tijd bij ADO keepte Coutinho nog voor Excelsior en staat sinds 2015 onder contract bij AZ.

Ahmed Ammi

Ahmed Ammi speelde zes seizoen voor ADO Den Haag alvorens hij naar het Duitse KFC Uederdingen 05 vertrok. Ammi was de vaste rechtsback in het elftal van trainer John van den Brom. De Marokkaan speelde overigens niet elke wedstrijd. De rechtsback kwam tot twintig wedstrijden. Tegenwoordig komt Ammi op amateurniveau uit in Nederland bij SC Irene.

Ramon Leeuwin

Een concurrent op rechtsback voor Ahmed Ammi was Ramon Leeuwin. Leeuwin kwam in de zomer van 2010 over van AGOVV Apeldoorn. Buiten rechtsback speelde Leeuwin ook centraal achterin en op het middenveld. Van den Brom noemde hem ook wel de hoer van het team. Niet beledigend, maar omdat hij overal kan spelen. Twee seizoen later vertrok Leeuwin op een teleurstellende manier uit Den Haag. Cambuur Leeuwarden bood uitkomst en na één seizoen in Friesland kon de verdediger al hogerop naar zijn huidge club FC Utrecht. Hier is hij zelfs aanvoerder bij afwezigheid van Willem Janssen.

Timothy Derijck

Na 23 wedstrijden voor Feyenoord en verhuurperiodes aan NAC Breda en FCV Dender nam ADO Den Haag Timothy Derijck over van Feyenoord. Hier bloeide de verdediger helemaal op en maakte de tweeënhalf jaar dat hij voor Den Haag speelde een sterke en betrouwbare indruk. PSV pikte de verdediger op. Bij PSV viel Derijck totaal door de mand en na drie jaar keerde hij weer terug naar ADO. Tegenwoordig speelt de Belg zijn wedstrijden voor het Belgische Zulte Waregem.

Christian Kum

Christian Kum was in het seizoen 2010/2011 één van de langst dienende spelers in de selectie van Van den Brom. Kum kwam in 2006 over van een amateurvereniging en speelde zich twee seizoenen later in de basis bij ADO. De Duitser verdiende bij ADO een transfer naar sc Heerenveen om vervolgens twee seizoen later naar FC Utrecht te gaan. Nog twee seizoenen later speelt hij bij zijn huidige club Roda JC.

Aleksandar Radosavljevič

Ja, spreek dat maar eens uit. Radosavljevič stond twee seizoenen onder contract bij ADO Den Haag en kwam tot 53 wedstrijden. Het stuntseizoen van ADO was ook het eerste seizoen voor Radosavljevič. De controlerende middenvelder kwam over van het Griekse AE Larissa 1964. ADO besloot Radosavljevič te verhuren aan VVV-Venlo en daarna speelde de Sloveen nog één seizoen in zijn geboorteland voor Olimpija Ljubljana om vervolgens een punt achter zijn carrière te zetten.

Jens Toornstra

Jens Toornstra heeft niet de jeugd gehad die een ‘normale’ profvoetballer heeft gehad. Pas om 20-jarige leeftijd pikte ADO Den Haag hem op bij Alphenese Boys. Dit bleek een gouden zet en al in zijn eerste seizoen kwam Toornstra tot achttien wedstrijden. Toornstra speelde samen met Lex Immers alle wedstrijden op het middenveld in het seizoen 2010/2011. Ondanks zijn aanvallend ingestelde rol kwam Toornstra maar tot drie doelpunten. In de winter van 2013 nam FC Utrecht de middenvelder over en daar groeide hij uit tot Nederlands international. Tegenwoordig speelde Toornstra bij Feyenoord, waar hij het voor elkaar heeft gekregen om clubicoon Dirk Kuyt regelmatig uit de basis te spelen.

Lex Immers

Aan de andere kant van het middenveld stond clubicoon Lex Immers. In tegenstelling van Jens Toornstra kwam Immers wél veel tot scoren. Dat seizoen kwam hij tot tien doelpunten in 34 competitiewedstrijden. Immers vertrok in de zomer van 2012 naar Feyenoord. Drie seizoenen lang had de middenvelder een basisplaats, maar in het laatste seizoen verloor hij die en vertrok op huurbasis naar Cardiff City. Na een veelbelovende start belandde hij op de bank. Begin dit seizoen tekende de middenvelder die ook in de spits kan spelen een contract bij het Belgische Club Brugge.

Wesley Verhoek

Wesley Verhoek speelde zeven seizoenen lang voor ADO Den Haag. Verhoek was deel van het gevreesde aanvalstrio bij ADO. De rechtsbuiten speelde in 2012 een half jaar voor FC Twente. Verhoek werd betrokken in een ruildeal met Feyenoord. Jerson Cabral voor Wesley Verhoek. Verhoek zou vervolgens drie seizoenen in Rotterdam doorbrengen. De aanvaller heeft ook nog een seizoen in India gespeeld bij Pune City.

Dmitri Bulykin

Dmitri Bulykin was in het seizoen 2010/2011 verhuurd aan ADO Den Haag. Hij was op dat moment eigendom van het Belgische Anderlecht. De Rus zou het seizoen uitgroeien tot topscorer van de ploeg van Van den Brom. Bulykin maakte 21 doelpunten in 29 wedstrijden, wat hem de interesse van Ajax opleverde. Ajax nam de spits ook het seizoen erna transfervrij over van Anderlecht. Hierna volgde ook nog een tegenvallend jaar van FC Twente. De Rus stopte twee seizoenen geleden met voetballen.

Frantisek Kubik

Nog een gehuurde aanvaller. Frantisek Kubik werd gehuurd van AS Trencin. De linksbuiten was het derde onderdeel van het aanvalstrio van ADO Den Haag. De Slowaak sprak geen andere taal dan Nederlands, maar paste zich toch snel aan. In 27 wedstrijden scoorde hij 8 doelpunten. Ondanks verscheidene pogingen van ADO om de aanvaller te houden ging hij naar Kuban Krasnodar. Vijf clubs later speelt hij tegenwoordig bij zijn huidige club Slovan Bratislava.

