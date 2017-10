Terugblik: vandaag tien jaar geleden: sc Heervenveen Heracles Almelo 9-0

In terugblik pakken we een speciale wedstrijd erbij die op deze dag gespeeld is. Vandaag tien geleden was dat Heerenveen tegen Heracles Almelo. Deze Eredivisiewedstrijd zal voor altijd in de boeken gaan als de wedstrijd van Afonso Alves.

Na nog geen twintig minuten spelen stond Heereveen al op een confortabele 3-0 voorsprong. Heerenveen-aanvaller Afonso Alves nam alle drie de treffers voor zijn rekening. Hij scoorde in de 10e, 17e en 18e minuut van de wedstrijd. De Braziliaan had dus na achttien minuten een loopzuivere hattrick.

In de tweede helft nam Gerald Sibon de eerste treffer voor zijn rekening. Hierna volgde in de 68e, 70e, 74e én 77e minuut weer goals van Afonso Alves. Johan Cruijff en Marco van Basten presteerde het ooit om zes keer in één wedstrijd te scoren, maar de Braziliaan is nu recordhouder met zeven doelpunten in één wedstrijd. Sibon maakte er in de slotfase nog 9-0 en zo pikte hij ook nog twee treffers mee, maar die wegen niet op tegen de zeven (!) treffers van Alves!

Bekijk hier de samenvatting van de wedstrijd:

Foto: Pro Shots