16 februari, de dag dat …

In de rubriek ‘De dag dat …’ belichten we vijf onderwerpen die iets te maken hebben met een specifieke datum. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboortedatum, historische wedstrijd, overlijdensdatum of memorabel moment. Lees hier vijf gebeurtenissen die een link hebben met 16 februari en wat deze gebeurtenis betekende voor het voetbal.

Diego Godín

De Uruguayaan Diego Godín wordt vandaag 32 jaar oud. Godín, die zijn carrière in eigen land begon bij CA Cerro, kwam via Nacional terecht in Europa. Daar tekende hij een contract bij Villarreal CF en speelde daar vervolgens drie seizoenen en vertrok toen naar zijn huidige werkgever Atlético Madrid. Daarnaast speelde de verdediger 113 interlands waarin hij acht keer trefzeker was.

Legia Warschau – Ajax

Vandaag precies één jaar geleden streden Legia Warschau en Ajax tegen elkaar voor een plek in de achtste finale van de Europa League. Ajax moest de wedstrijd met tien man afmaken omdat Kenny Tete twee keer geel kreeg, maar ondanks dat wist Ajax het op 0-0 te houden. Uiteindelijk ging de Amsterdamse club naar de volgende ronde omdat de return, dankzij een doelpunt van Nick Viergever, werd gewonnen met 1-0.

Nederlands elftal

Op 16 februari 1983 nam het Nederlands elftal het in de EK-kwalificatiereeks op tegen Spanje. De Spanjaarden wonnen de wedstrijd met 1-0 door een doelpunt van Juan Señor. Voor Ruud Krol, Hugo Hovenkamp en John Metgod was het een speciale wedstrijd want voor dit drietal was dit de laatste interland.

Nicolai Boilesen

Nicolai Boilesen is ook vandaag jarig en mag vandaag 26 kaarsjes uitblazen. De Deen werd bekend toen hij doorbrak bij Ajax en uiteindelijk aanvoerder werd bij Ajax. Na 52 wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdamse club besloot de linksachter om terug te keren naar zijn geboorteland en tekende een contract bij FC Kopenhagen. Daar heeft Boilesen momenteel een contract tot medio 2020.

Ron Vlaar

Naast Diego Godín en Nicolai Boilesen is ook Ron Vlaar geboren op 16 februari. De verdediger wordt vandaag 33 jaar oud. Vlaar begon zijn carrière bij AZ en vertrok in januari 2006 naar Feyenoord. Na zes en een half jaar bij de club uit Rotterdam koos de verdediger ervoor om zijn carrière voort te zetten bij het Engelse Aston Villa. Sinds december 2015 is Vlaar terug bij zijn oude club AZ, waar hij momenteel een contract heeft tot juni 2018.

