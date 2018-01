Vergeten spelers: Plet, Schet en Ten Voorde

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers als Christian Eriksen, Arjen Robben en Luis Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-Eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten spelers’ brengen we elke week drie oud-Eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

Glynor Plet

Glynor Plet maakte in Nederland vooral indruk bij Heracles Almelo, maar kwam daarvoor ook al uit voor FC Den Bosch FC Lisse en Telstar. Na anderhalf jaar bij de club uit Almelo vertrok de Amsterdammer naar FC Twente, maar wist daar nooit echt te overtuigen. Ook bij KRC Genk, aan wie hij in het seizoen 2012-2013 verhuurd was, wist hij het net maar moeilijk te vinden. Via Hapoel Beër Sjeva en SV Zulte Waregem kwam hij in januari 2015 op huurbasis weer terecht in Nederland, namelijk bij Go Ahead Eagles. Via het Israelische Maccabi Haifa kwam hij terecht bij zijn huidige club Alanyaspor. Bij de Turkse club heeft hij nog een contract tot juni 2019.

Mitchell Schet

Mitchell Schet was ooit een veel belovend talent bij Feyenoord, maar wist dit nooit waar te maken. Met slechts vier wedstrijden voor Feyenoord en een jaar op huurbasis bij Excelsior vertrok hiij via de achterdeur naar RKC Waalwijk. Na twee jaar bij de Noord-Brabantse club maakte hij de overstap naar FC Groningen. Vervolgens speelde hij in Nederland nog bij ADO Den Haag en vertrok vervolgens naar het buitenland. Hij tekende een contract bij het Slowaakse AS Trenčín. Momenteel speelt hij nog steeds in Slowakije maar bij Slovan Bratislava. Daar heeft de aanvaller nog een contract tot juli 2019.

Rick ten Voorde

Rick ten Voorde hebben we in Nederland bij veel verschillende clubs in actie gezien. Hij vertrok in 2009 van FC Emmen naar NEC en werd door de club uit Nijmegen verhuurd aan RKC Waalwijk en NAC Breda. Medio 2013 vertrok hij voor het eerst naar het buitenland en tekende een contract bij het Duitse SC Paderborn 07. Voor de club kwam hij echter maar 13 keer in actie en werd in het seizoen 2014-2015 verhuurd aan FC Dordrecht. Via FC Emmen en Almere City kwam hij vervolgens terecht bij zijn huidige werkgever Hapoel Ramat Gan, dat uitkomt op het tweede niveau in Israël.

Foto: Pro Shots