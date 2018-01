Het transfer-saga van deze winter is ten einde

Manchester United en Arsenal hebben zojuist via hun officiële kanalen bevestigd dat de ruil van Henrikh Mkhhitaryan en Alexis Sanchez (beide 29) afgerond is. Of er ook een bedrag wordt over gemaakt aan een van beide clubs is niet bekend.

Manchester United maakt van Sanchez de best betaalde speler in de Premier League. De Chileen die in zijn tijd bij Arsenal 80 keer scoorde in 166 duels gaat naar verluidt 450.000 euro verdienen bij The Red Devils. In een eerste reactie laat de snelle aanvaller weten dat het niet om geld gaat. “Ik ben dolblij dat ik bij de grootste club ter wereld mag gaan spelen. De kans om dit historische stadion te spelen en onder Jose Mourinho kon ik niet laten lopen.”

De onder dezelfde Mourinho juist tot bankzitter gedegradeerde Mkhitaryan ziet zijn transfer als een droom die uitkomt. “Ik heb altijd gedroomd over spelen voor Arsenal. Nu ik hier ben zal ik mijn best doen om er voor te zorgen dat we historie gaan schrijven.” Arsenal manager Arséne Wenger is in ieder geval onder de indruk van zijn nieuwste aanwinst. “Henrikh is een zeer complete speler. Hij kan kansen creëren, verdedigt goed mee en kan grote afstanden afleggen in een wedstrijd.”

Foto: Pro Shots