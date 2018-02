Transfer Deadline Day: het complete Eredivisie overzicht

De laatste faxen, e-mails, telefoontjes en contracten van deze transferperiode zijn door de Eredivisie-clubs gepleegd en verstuurd. Hieronder vind je het complete overzicht van iedere speler die op Transfer Deadline Day een stap maakte vanuit of naar de Eredvisie. Van net voor het sluiten van de markt bevestigd tot de eerste aankoop inmiddels gisterenochtend.

AZ heeft zich versterkt met de 20-jarige Fransman Alec Georgen. De verdediger komt over van Paris Saint-Germain waar hij de jeugdopleiding doorliep. Hij speelde in Parijs in het tweede elftal maakte daar tien optredens dit seizoen. Georgen zal in Alkmaar niet bij het eerste van John van den Brom maar bij Jong AZ aansluiten.

De transfer van PEC Zwolle-verdediger Philippe Sandler naar Manchester City gaat deze winter niet door. De clubs kregen het niet bijtijds voor elkaar om de overgang naar City af te ronden en daarna de 20-jarige weer teug te verhuren aan de Zwollenaren. Daardoor vertrekt de Sandler pas in de zomer naar de koploper van Premier League.

Een oude bekende keert terug bij PEC Zwolle, het neemt Queensy Menig op huurbasis over van de Franse club Nantes. 22-jarige vleugelspits speelde al tussen 2015 en 2017 in het Ijsseldelta Stadion, toen werd hij gehuurd van Ajax.

Roy Beerens (30) is teruggekeerd op de Nederlandse velden bij Vitesse, hij komt over van het Engelse Reading. Hij volgt de naar Werder Bremen vertrokken Milot Rashica op in het Gelrehdome en tekent een contract voor drieënhalf jaar. Dit is de vijfde Eredivisie-club waar de vleugelspeler voor zal uitkomen. Hij kwam eerder tot meer dan 200 Eredivisie duels voor PSV, NEC, Heerenveen en AZ.

Roda JC heeft de gewenste verdedigende versterking binnen. De 23-jarige Patrick Banggaard wordt voor een half jaar gehuurd van de SV Darmstadt uit de Tweede Bundesliga. Eerder vertrok juist een Roda-verdediger naar Duitsland namelijk Fredric Ananou. De bijna twee meter lange Deen Banggaard is dus zijn vervanger in Kerkrade.

FC Groningen’s Etienne Reijnen verruilt de Euroborg voor Maccabi Haifa. De verdediger kon onder trainer Ernest Faber niet rekenen op een basisplaats. Vandaar dat hij zijn heil zoekt in Israel waar Fred Rutten sinds een paar weken de scepter zwaait bij Maccabi Haifa, Reijnen tekent er voor een half jaar.

Een toptalent verlaat PSV voor Juventus, de 18-jarige Leandro Fernandes kreeg een aanbieding maar wou niet verlengen bij Eindhovenaren. PSV heeft besloten de jeugdspeler te verkopen aan de club uit Turijn voordat zijn contract aan het einde van dit seizoen af zou lopen.

Chelsea-huurling Charlie Colkett is weer weg bij Vitesse. De middenvelder kwam dit seizoen tien wedstrijden in actie voor de winnaar van de KNVB-beker. Een knieblessure, waarvoor hij al naar Chelsea is teruggekeerd voor de behandeling, heeft er voor gezorgd dat de huurovereenkomst ontbonden is.

Een gebrek aan speeltijd heeft FC Utrecht en Matty Willock doen besluiten de huurovereenkomst te verscheuren. De 21-jarige Engelsman kwam afgelopen zomer over van Manchester United om aan spelen toe te komen. Uiteindelijk is Willock tot drie Eredivisiewedstrijden gekomen in de Domstad.

Willem II heeft genoeg gezien van Eyong Enoh nadat de speler één keer heeft meegetraind met de Tilburgers. De club heeft de middenvelder uit Kameroen definitief voor een half jaar vastgelegd. De ex-Ajacied zat zonder club nadat zijn contract bij Standard Luik afliep. De 31-jarige middenvelder zit morgen al op de bank bij de kwartfinale van de KNVB-beker tegen Roda JC.

Sparta heeft Jannik Huth tot het eind van het seizoen op huurbasis overgenomen van Bundesliga-club Mainz. De 23-jarige Duitse doelman is hard nodig, de Rotterdammers kampen met een keepersprobleem. Eerste keus op doel Roy Kortsmit geblesseerd is geraakt. Ondertussen was tweede doelman Craninx bezig met een transfer naar de Spaanse club Cartagena.

FC Groningen bevestigde vanochtend wat gisterenavond al uitlekte. Het neemt de 19 jaar oude Deyovaisio Zeefuik op huurbasis over van Ajax. Na het halen van Rasmus Kristensen was er in Amsterdam geen plek meer voor de rechtsback. Mocht Zeefuik in de smaak vallen in de Euroborg zit er een optie tot koop in het huurcontract.

Daniel Crowley van Willem II maakt een stap naar de Jupiler League en gaat voor SC Cambuur spelen. De Friezen nemen de ex-Arsenal middenvelder voor het komende half jaar op huurbasis over. De Engelsman arriveerde pas afgelopen zomer in Nederland bij Willem II. Na drie basisplaatsen voor de Tilburgers neemt de 20-jarige speler alweer tijdelijk afscheid.