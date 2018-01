Werder Bremen wint strijd om Vitesse-aanvaller

Milot Rashica werd door fans van Werder Bremen al in een lokaal ziekenhuis gespot. Nu is daar de technische directeur van de club Thomas Baumann die iedere vorm van twijfel wegneemt. Rashica’s overstap van Vitesse naar Duitsland is op enkele details rond laat hij weten op de officiële website. Geruchten gaan dat Werder negen miljoen euro overmaakt aan Vitesse.

De club troeft daarmee vele concurrenten uit heel Europa af waaronder de koploper van de Serie A Napoli. De 21-jarige aanvaller komt in Bremen bij een ploeg terecht die vecht tegen degradatie. De ploeg staat zestiende in de Bundesliga een plek die aan het eind van het seizoen de club tot een degradatie play-off zou veroordelen. De Kosovaar moet Werder weer omhoog stuwen aldus Baumann “Milot is een speler die precies in ons profiel past en ons verder kan helpen. We waren op zoek naar een speler met de nodige snelheid een specifieke kwaliteiten in de aanval. Ik ga ervan uit dat hij woensdag bij ons op het veld staat.”

Foto: Pro Shots