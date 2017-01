Gudelj in de problemen in China

Met de verscherpte regels in het Chinese voetbal ten aanzien van het aantal buitenlanders dat een club mag opstellen, gaat de toekomst van enkele niet-Chinese spelers in de Super League er ineens heel anders uitzien. Onder meer Nemanja Gudelj zit in een lastig parket bij Tianjin Teda, een club met liefst zeven buitenlanders in de selectie.

Even leek er geen maat te staan op de koopdrift van Chinese clubs. Iedere ster die wilde, kon rekenen op een lucratieve overstap naar China. Maar de Chinese voetbalbond is bang dat talenten uit eigen land gaan ondersneeuwen en heeft verscherpte regels doorgevoerd. Dat betekent dat er vanaf het komende seizoen niet meer vier, maar drie buitenlandse spelers in de basisopstelling mogen staan. Bovendien moeten er twee talenten van onder de 23 jaar uit China aan de wedstrijd beginnen.