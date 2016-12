Memphis betrapt met waterpijp

Memphis Depay kan The Sun donderdagochtend beter niet openslaan. Het tabloid heeft foto’s gepubliceerd van de 22-jarige aanvaller van Manchester United, terwijl hij lurkt aan een waterpijp.

Memphis werd onlangs ‘betrapt’ door een oplettende voorbijganger, die de foto’s lekte aan The Sun. Het tabloid pakt groot uit met het ‘schandaal’ en impliceert dat de verhoudingen tussen de Oranje-international en manager José Mourinho op scherp komen te staan. Mourinho is een groot tegenstander van rokende spelers.

WORLD EXCLUSIVE: Man Utd flop caught smoking in photos that may harm his relationship with Jose Mourinho https://t.co/xSoMMMv3Uw pic.twitter.com/f5V2tQ3LTl

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 28 december 2016