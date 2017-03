Het voetbalweekend in vogelvlucht: Ajax profiteert niet van misstap Feyenoord

Bayern München vergroot gat tot zeven punten

Afgelopen weekend waren en weer genoeg mooie wedstrijden op de Europese velden. Zo streden AS Roma en Napoli tegen elkaar in de Serie A. Ook ging Arsenal naar Anfield om het op te nemen tegen Liverpool. Naast Liverpool – Arsenal was er dit weekend nog een clash tussen Liverpool en Londen, namelijk Tottenham Hotspur – Everton. Natuurlijk speelden de andere clubs ook. Welke clubs wisten dit weekend goede zaken te doen en welke juist niet? Een korte terugblik op het voetbalweekend in de Europese topcompetities.

België: Jupiler Pro League

Zowel Club Brugge als Anderlecht verloren dit weekend. Club Brugge verloor door twee doelpunten van Samata met 2-1 van KRC Genk. KV Mechelen was met 3-2 te sterk voor Anderlecht. Nummer drie Zulte Waregem en nummer vier Oostende wisten daar echter niet optimaal van te profiteren. Beide clubs kwamen niet verder dan een gelijkspel. Hekkensluiter Mouscron kwam weer iets dichterbij de concurrentie door een 1-0 overwinning op Standard Luik.

Duitsland: Bundesliga

Vrijdagavond wist RB Leipzig niet te winnen van middenmoter Augsburg. De club van trainer Ralph Hasenhüttl moest het door een 2-2 gelijkspel doen met één punt. Buiten RB Leipzig wist de rest van de top-vier wel te winnen. Koploper Bayern München had een makkelijke middag bij FC Köln, 0-3. Hierdoor is het gat tussen Bayern München en RB Leipzig nu zeven punten. Borussia Dortmund liep met 6-2 over Bayer Leverkusen heen. Hoffenheim won thuis met 5-2 van Ingolstadt. In de kelder van de Bindesliga deden HSV en Weder Bremen goede zaken. Werder Bremen was met 2-0 te sterk voor Darmstadt. HSV boekte een verrassende overwinning op Hertha, 1-0.

Engeland: Premier League

Tottenham Hotspur wist, in ieder geval tot vanavond, dichterbij Chelsea te komen. De club won met 3-2 van Everton. Als Chelsea vanavond wint van West Ham United wordt het gat weer tien punten. Manchester City won dit weekend met 0-2 bij hekkensluiter Sunderland. De clash Liverpool – Arsenal werd beslist in het voordeel van de thuisclub, 3-1. Voor Middlesbrough, Hull City en Sunderland was het een slecht weekend. De clubs verloren terwijl de concurrentie won.

Frankrijk: Ligue 1

In de Ligue 1 wisten Monaco, Paris Saint Germain en Nice alle drie te winnen. Door de 1-1 tussen Olympique Lyon en Bordeaux komt Olympique Marseille weer dichterbij. De club van trainer Rudi García won namelijk met 1-4 bij Lorient. In de degradatiezone veranderde weinig. Dijon, Bastia en Lorient staan nog steeds onder de streep.

Italië: Serie A

Koploper Juventus kwam bij Udinese niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Omdat nummer twee AS Roma met 1-2 verloor van nummer drie Napoli, is het gat nu acht punten. Nummer vier Lazio Roma boekte thuis een zakelijke 2-0 overwinning op Bologna. Crotone was de enige degradatiekandidaat die goede zaken deed. De club pakte één punt door 0-0 gelijk te spelen tegen Sassuolo, terwijl de concurrentie verloor.

Nederland: Eredivisie

In de Eredivisie wist Feyenoord niet te winnen bij stadsgenoot Sparta Rotterdam. Door een doelpunt van Pogba in de eerste minuut verloor de koploper met 1-0. Ajax profiteerde maar nauwelijks van de misstap. De Amsterdammers kwamen namelijk niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij FC Groningen. Door de 4-0 overwinning op Roda JC kwam PSV weer iets dichterbij. In de degradatiezone veranderde er weinig. ADO Den Haag is nog steeds de hekkensluiter met één punt minder dan Roda JC, Excelsior en Go Ahead Eagles.

Spanje: La Liga

Zowel Real Madrid als Barcelona maakte dit weekend geen misstap. Real Madrid won met 1-4 bij Eibar. Barcelona liep thuis over Celta de Vigo heen, 5-0. Nummer drie Sevilla komt vanavond pas in actie. Ook Atletico Madrid had een makkelijke middag. De club van trainer Diego Simeone won met 3-0 van Valencia. In de degradatiezone deden Leganes en Deportivo La Coruña goede zaken door beide met 1-0 te winnen. Nummer twintig Osasuna verloor, ondanks een 1-2 voorsprong, met 5-2 van Las Palmas.