Overzicht: De aantrekkelijkste wedstrijden van komend weekend

Ook dit weekend staan er weer genoeg mooie wedstrijden op het programma. In de Premier League strijden zaterdag Liverpool en Arsenal tegen elkaar om de punten. Ook ontvangt Tottenham Hotspur het Everton van Ronald Koeman. In de Serie A is het nummer twee AS Roma tegen nummer drie Napoli. Koploper Bayern München gaat in de Bundesliga op bezoek bij FC Köln. Kortom, weer genoeg mooie affiches om van te smullen. Voetbalonline.nl zet alle aantrekkelijke wedstrijden in een overzicht.

Vrijdag

20.30 uur: Augsburg – RB Leipzig

20.45 uur: Bordeaux – Olympique Lyon

Zaterdag

15.00 uur: AS Roma – Napoli

15.30 uur: Borussia Dortmund – Leverkusen

15.30 uur: FC Köln – Bayern München

16.15 uur: Eibar – Real Madrid

17.00 uur: Paris Saint Germain – Nancy

18.30 uur: Liverpool – Arsenal

20.00 uur: KV Mechelen – Anderlecht

20.45 uur: Barcelona – Celta de Vigo

Zondag

14.30 uur: Tottenham Hotspur – Everton

15.00 uur: Udinese – Juventus

16.15 uur: Atletico Madrid – Valencia

17.00 uur: Sunderland – Manchester City

21.00 uur: Monaco – FC Nantes