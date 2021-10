Welke voetballers hadden in het verleden gokproblemen?

Als je regelmatig speelt bij een online casino dan is het altijd essentieel om voorzichtig te zijn. Je wilt immers niet verslaafd raken aan het gokken bij de casino’s op het internet, waar Mount Gold Casino een goed voorbeeld van is. Heb je het gevoel dat je tegen een gokverslaving aan zit? Neem dan direct op met een instantie die je kan helpen bij het oplossen van dit probleem. Schaam je er bovendien niet voor, je bent zeker niet de enigste die hier last van heeft. Zelfs wereldberoemde voetballers hebben in het verleden gokproblemen gehad, zoals de spelers die hieronder genoemd

worden.

Wayne Rooney

Wayne Rooney wordt beschouwd als een van de beste spitsen die ooit in de Engelse Premier League heeft gespeeld en is een legende in de voetbalgemeenschap. Elke fan van Manchester United zal zich Rooney’s kenmerkende doelpunten herinneren die hem zoveel waardering hebben bezorgd gedurende zijn carrière. Volgens Wayne Rooney was hij in zijn jeugd verslaafd aan gokken. De atleet wedde op voetbal, honden en paarden, wat resulteerde in een schuld van bijna 1 miljoen dollar. Gelukkig voor hem zijn deze dagen allang voorbij en leeft hij gelukkig bij zijn gezin. Bovendien is hij coach van Derby County inmiddels.

Eidur Gudjohnsen

De voormalige Chelsea-spits is begonnen met gokken na een blessure waardoor hij zich verveeld en eenzaam voelde. In slechts vijf maanden verloor Gudjohnsen meer dan 700 duizend dollar in het casino. In een interview met The Star verklaarde de aanvaller dat gokken hem dezelfde adrenalinestoot deed voelen als het scoren van een doelpunt. De IJslandse spits, die ook nog voor PSV speelde, dacht dat casinospellen magisch waren, maar hij realiseerde zich al snel dat het gevoel niet natuurlijk was. Uiteindelijk bouwde hij een schuld van meer dan 7 miljoen dollar op, maar inmiddels is hij van zijn gokverslaving af.

Paul Merson

De voormalige middenvelder van het Engelse elftal heeft een lange verslavingsgeschiedenis. In zijn vroege dagen worstelde Paul Merson om te stoppen met drugs en alcohol, totdat hij ontdekte dat gokken een grotere uitdaging was dan alle andere middelen die hij ooit had gebruikt. Uiteindelijk had Merson een schuld van maar liefst 12 miljoen dollar en in 2018 werd hij gedwongen zijn huis op te geven omdat hij hypotheekbetaling had gemist. Op dat moment realiseerde hij zich eindelijk dat hij naar een afkickcentrum moest. Helaas gaf hij een paar jaar geleden aan in een documentaire dat hij een terugval had gehad.

Dietmar Hamann

De voormalige Duitse middenvelder meldde dat hij zijn hele carrière aan het gokken was, vooral tijdens zijn scheiding en de momenten dat hij weg was van zijn kinderen. In plaats van de realiteit onder ogen te zien, wendde Dietmar Hamann zich tot gokken en begon in één sessie maar liefst 350 dollar te verliezen. Toen hij met pensioen ging, was hij een Anfield-legende en daarna werd hij coach voor MK Dons, Leicester en Stockport County. Op 41-jarige leeftijd maakte hij zelfs een korte terugkeer op het voetbalveld met de amateurclub TuS Haltern.