Hoe kun je gokken op voetbal?

Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor om in hun vrije tijd te spelen bij een online casino, zoals bij een Crazy Time Casino bijvoorbeeld. Op zo’n site kun je diverse casinogames spelen, maar het is ook mogelijk om te gokken op voetbalwedstrijden. Hierbij kun je gebruik maken van veel verschillende gokmogelijkheden om een weddenschap te plaatsen op de wedstrijd van je favoriete club. In dit artikel informeren we je over een paar gokmanieren waar veel voetbalfans gebruik van maken om hopelijk een extra zakcentje te verdienen.

Drierichtingslijn

Gokkers hebben altijd de mogelijkheid om tegen een favoriet of een underdog te spelen, maar je kunt er ook op wedden dat het spel in een gelijkspel eindigt. Laten we een voorbeeld erbij pakken om de drierichtingslijn uit te leggen:

BARCELONA 1.10

MANCHESTER UNITED 4.00

GELIJKSPEL 2.40

In het bovenstaande voorbeeld is Barcelona de favoriet en gokkers zouden 110 euro verdienen als ze 100 euro inzetten op een overwinning van de Spanjaarden. Als je bij dit voorbeeld blijft, kun je zien dat Manchester United de underdog is. Gokkers zouden 400 euro winnen als ze 100 euro op Manchester plaatsen en ze wonnen. In het geval dat het spel eindigt in een gelijkspel, verliezen gokkers die op Barcelona of Manchester hebben ingezet hun inzet. In het bovenstaande voorbeeld betaalt gelijkspel 240 euro uit op basis van een inzet van 100 euro. Dit is een verliezer als Barcelona of Manchester wint. De drierichtingslijn is overigens slechts 90 minuten geldig.

Over/under

De “O/U”, ook bekend als Over/Under of Total, is het aantal gecombineerde goals dat de goksites verwachten dat er gescoord wordt in de wedstrijd. Gokkers kunnen meer of minder inzetten op de vermelde doelpunten. In het voorbeeld van 2 1/2 goals zouden gokkers die de Over nemen winnen als Barcelona en Manchester 3 of meer goals scoren in de wedstrijd. Gokkers die de Under nemen, zouden winnen als de twee teams combineren voor 3 goals of minder. Oddsmakers associëren een geldlijn vaak met “O/U”-lijnen, wat betekent dat gokkers in sommige gevallen extra geld zouden moeten inzetten. Het totaal is ook alleen geldig voor 90 minuten actie, net zoals bij de drierichtingslijn.

Tweerichtingslijn

De doellijn in voetbal is vergelijkbaar met een inzet op punten in American football. Hiermee kunnen gokkers hun risico op hoge geldlijnprijzen minimaliseren of zelfs beter belonen met royale uitbetalingen. In het voorbeeld staat Barcelona -1,5 doelpunten op de doellijn. Gokkers zouden met een inzet van 100 euro 140 euro kunnen winnen als Barça wint met twee of meer goals. Als Barcelona verliest of wint met één doelpunt, is de weddenschap een verlies. Als je de 1,5 doelpunten met Manchester haalt, zouden gokkers 100 euro inzetten om 100 euro te winnen als Manchester de wedstrijd ronduit zou winnen of met één doelpunt of minder zou verliezen. De doellijn is alleen geldig voor 90 minuten actie.

Halftime/fulltime

Daarnaast kun je ook wedden op het resultaat van de eerste helft en/of de tweede helft. Je kunt wedden op het thuisteam, het uitteam of gelijkspel voor een of beide helften. Deze weddenschap is voor de meer gevorderde voetbalfan die voorkennis heeft om de teams aan te geven die sterk of zwak een wedstrijd beginnen of eindigen. Het kennen van de startopstelling en of belangrijke spelers ontbreken door een blessure of rusten, kan ook een voordeel zijn bij dit type weddenschap.

Dubbele kans

Het is bovendien mogelijk om een weddenschap te plaatsen op twee van de drie uitkomsten van een voetbalwedstrijd. Op deze manier kun je je winkans vergroten. Hierbij zijn er drie combinaties waar je voor kunt kiezen: winst van de thuisploeg of gelijkspel, winst van de uitploeg of gelijkspel, of winst van de thuisploeg of winst van de uitploeg. Heb je gegokt op zo’n combinatie en gebeurt dit daadwerkelijk? Je wordt dan uitbetaald. Helaas liggen de odds bij de dubbele kans weddenschappen wel wat lager, maar het is ook minder risicovol dan bijvoorbeeld de drierichtingslijn.