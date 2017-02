Feyenoord wint dankzij technologie van concurrent PSV

Jan-Arie van der Heijden kopt Feyenoord naar overwinning

Feyenoord is er in een spectaculaire wedstrijd in geslaagd om af te rekenen met PSV. Dankzij doelpunten van Jens Toornstra en Jan-Arie van der Heijden zet Feyenoord een grote stap richting de landstitel. Door de overwinning deelt de koploper namelijk een mokerslag uit aan de concurrent uit Eindhoven. PSV staat nu elf punten achter op de Rotterdammers.

Het duel tussen koploper Feyenoord en nummer drie PSV was de eerste Eredivisietopper van het kalenderjaar 2017. Zoals de meeste mensen misschien al hadden verwacht, zat Dirk Kuyt op de bank.

Trainer Giovanni van Bronckhorst koos voor een basiselftal met Steven Berghuis en Jens Toornstra. Bij PSV moest Steven Bergwijn plaatsmaken voor Gaston Pereiro. Daarnaast konden de Eindhovenaren eindelijk week beschikken over Jürgen Locadia. Na lang blessureleed was de aanvaller weer terug bij de wedstrijdselectie.

Gretig

Toen scheidsrechter Bas Nijhuis floot voor het begin van de wedstrijd, was het Feyenoord die meteen het initiatief nam. De thuisclub kwam gretig uit de startblokken en mist meteen gevaarlijk te worden. Eljero Elia kreeg binnen drie minuten een schietkans, maar de bal ging net naast. Vijf minuten later was het opnieuw Feyenoord dat een goede kans creëerde. Na een combinatie tussen Toornstra en Berghuis was het spits Jørgensen die kon uithalen, maar de Deen wist doelman Zoet niet te passeren. De eerste treffer liet niet lang op zich wachten. Na een lage voorzet van de opgekomen Terence Kongolo schoot Jens Toornstra in de negende minuut de 1-0 binnen. Ook na de 1-0 bleef Feyenoord de wedstrijd domineren. Botteghin kreeg uit een hoekschop zelfs de kans op de 2-0, maar Arias kopte de bal van de doellijn. Omdat de goed georganiseerde verdediging van Feyenoord overal tussen zat, kwam de thuisclub voor rust nauwelijks in gevaar. Wegens een blessure van Marko van Ginkel moest PSV in de 36e minuut wisselen. Steven Bergwijn was zijn vervanger. Na de wissel creëerde beide ploegen geen kansen meer. Met rust stond er dus een verdiende 1-0 op het scorebord.

Millimeterwerk

Net als in de eerste helft begon Feyenoord ook sterker aan de tweede helft. De Rotterdammers wisten meteen een aantal kansen te creëren. Een inzet van Toornstra werd geblokt door PSV-verdediger Jetro Willems. Eén minuut later schreeuwde de hele Kuip voor een strafschop, maar Bas Nijhuis zag geen overtreding. Daaropvolgend wist Arias, na een inzet van Botteghin, de bal opnieuw van de doellijn te halen. Maar uit het niets kwam PSV op 1-1. Gastón Pereiro wist met een geplaatst schot doelman Jones te verschalken. Vijf minuten later kreeg Berghuis een enorme kans om opnieuw de voorsprong te pakken, maar de buitenspeler raakte de paal. Niet veel later kreeg ook PSV een grote kans op een tweede treffer. Maar Karsdorp kon nog net ingrijpen voordat Bergwijn kon uithalen. In een spectaculaire wedstrijd was het Feyenoord dat uiteindelijk de winst wist te pakken. Uit een hoekschop kon verdediger Jan-Arie van der Heijden inkoppen. Doelman Zoet pakte de bal, maar doellijntechnologie wees uit dat de bal over de lijn was geweest. In de laatste minuten was het PSV dat aanviel en Feyenoord dat counterden. Hierdoor kreeg de thuisclub nog twee mogelijkheden om de wedstrijd te beslissen. Het lukte Jørgensen en Vilhena echter niet om een derde treffer te maken. Maar desondanks wisten de Rotterdammers de drie punten in eigen huis te houden.

Belangrijke overwinning

Door deze belangrijke overwinning staat Feyenoord nu elf punten voor op PSV. Ajax wist de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo ook te winnen, 4-1. Hierdoor blijft het gat tussen Feyenoord en Ajax 5 punten. Met nog tien wedstrijden te gaan staat Feyenoord er dus uitstekend voor. Er staan echter nog genoeg zware wedstrijden op het programma. Zo mag Feyenoord komende week op bezoek bij stadgenoot Sparta Rotterdam. Ajax reist af naar FC Groningen. PSV ontvangt daar in tegen Roda JC.