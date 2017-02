PSV boekt moeizame thuisoverwinning op NEC

Druk ligt opnieuw bij Feyenoord en Ajax

PSV is er zaterdagavond opnieuw in geslaagd om te winnen. Met de nodige moeite wisten de Eindhovenaren, NEC met 3-1 te verslaan. Door de overwinning staat PSV, in ieder geval tot vanmiddag, op gelijke hoogte met Ajax. De ploeg van coach Philip Cocu kan dus rustig gaan afwachten of de concurrentie ook weet te winnen.

In de 39 keer dat NEC op bezoek kwam in Eindhoven, wist de club nog nooit drie punten te pakken. Gezien de vorm waarin de clubs verkeren, waren de voortekenen ook deze keer niet rooskleurig voor NEC. Trainer Peter Hyballa koos voor een 5-3-2 formatie en hoopte door te counteren een mooi resultaat neer te zetten. Maar NEC kwam door eigen domheid op achterstand. Janio Bikel maakte een domme overtreding op Steven Bergwijn, waardoor PSV een penalty kreeg. Marco van Ginkel mocht aanleggen en schoot raak: 1-0.

Tien minuten later was het Ali Messaoud die de bezoekers weer op gelijke hoogte bracht. Na een diepe bal op André Fomitschow kwam NEC er snel uit. De meegelopen Ali Messaoud wist de bal fraai achter doelman Jeroen Zoet te schieten. PSV en NEC konden voor rust geen grote kansen meer creëren, waardoor het halverwege 1-1 stond.

Verlossing

Na rust kwam PSV feller uit de startblokken. Dit leverde na tien minuten weer een voorsprong op. De bal kwam via Bergwijn aan de rechterkant bij Pröpper, die de bal bij Van Ginkel kreeg. Na een scrimmage was het Bart Ramselaar die kon scoren: 2-1. PSV kreeg na de 2-1 nog enkele kansjes op een derde treffer, maar zonder succes. Met een slotoffensief wist NEC nog te scoren, maar de treffer van Dario Dumic werd afgekeurd wegens buitenspel. In blessuretijd haalde Luuk de Jong, met zijn honderdste treffer in het betaalde voetbal, de winst definitief binnen voor PSV. Hij bepaalde de eindstand op 3-1.

‘’Het baltempo was veel te laag en we waren te slordig’’

Achteraf erkende Bart Ramselaar dat ze moeite hadden met de speelwijze van NEC. ‘’Ze speelde anders dan de meeste teams in de Eredivisie, door vijf verdedigers is moeilijk heen te komen’’, zei de middenvelder van PSV. Volgens coach Philip Cocu lag het niet alleen aan de tegenstander. ‘’Het baltempo was veel te laag en we waren te slordig’’, vertelde de coach. Spits Luuk de Jong was ook duidelijk over de wedstrijd. ‘’We speelde zeker geen goede wedstrijd. Maar de drie punten zijn het belangrijkste, die geven vertrouwen voor volgende week’’.

Kraker

Volgende week staat de kraker Feyenoord – PSV op het programma. Mocht PSV verliezen, dan wordt het kampioenschap een lastig verhaal. Feyenoord komt zondag eerst zelf nog in actie. De Rotterdammers reizen af naar nummer achttien ADO Den Haag. Ajax, de andere titelkandidaat, speelt zondag in Arnhem tegen Vitesse.