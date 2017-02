Feyenoord zonder moeite langs middenmoter FC Groningen

Jens Toornstra de grote man in Rotterdam Zuid

Door twee goals van Jens Toornstra is Feyenoord erin geslaagd om in eigen huis met 2-0 te winnen van FC Groningen. De middenvelder trof twee keer doel en zorgde hiermee voor de belangrijke thuisoverwinning. Voor Dirk Kuyt was deze week geen plaats in het basiselftal van de koploper. Trainer Giovanni van Bronckhorst gaf de voorkeur aan een middenveld met Jens Toornstra als diepste man, wat achteraf een uitstekende keuze bleek. Door zijn goals komt de landstitel namelijk weer een week dichterbij.

Door: Cas Hoen

HEERLEN – Feyenoord, de club die na de winterstop nog geen punt heeft laten liggen, zag een defensief ingesteld FC Groningen aan de aftrap verschijnen. Trainer Ernest Faber koos in de Kuip namelijk voor een 4-5-1 formatie. Hierdoor was er geen plek voor Alexander Sorloth. De Noorse spits moest plaats maken voor middenvelder Juninho Bacuna.

FC Groningen was ondanks de defensieve tactiek, het eerste half uur toch regelmatig voor het doel te vinden. Eerst wist aanvaller Mahi tweemaal op te duiken voor doelman Brad Jones, maar de Australische keeper wist zijn doel schoon te houden. Dit had echter anders moeten zijn toen middenvelder Jenssen een grote kans kreeg van een meter of zes. Na goed voorbereidend werk van Mahi kreeg Jenssen een reusachtige kans, maar ook hij wist niet te zorgen voor de 0-1 voorsprong. Deze kans leek Feyenoord wakker te schudden. Want drie minuten later was het Jens Toorstra die de Kuip liet ontploffen door de 1-0 te maken. Een flitsende actie van Berghuis aan de rechterkant was genoeg om door de defensie van Groningen te breken. Hij wist de bal bij Toornstra te krijgen, die met een geplaatst schot raak kon schieten.

De beslissing

Na rust was het Feyenoord die de touwtjes in handen had. De goed ogende defensie van de Rotterdammers kwam nauwelijks meer in gevaar. Zelf wist Feyenoord wel nog te scoren. Nota bene verdediger Jan Arie van der Heijden wist met een hakbal zijn teamgenoot Jens Toornstra te vinden. Die wist met een harde knal de 2-0 achter Sergio Padt te schieten en te zogen voor opluchting bij het thuispubliek. FC Groningen moest tot overmaat van ramp de wedstrijd uitspelen met tien man. Juninho Bacuna kreeg, na een harde tackle op Kongolo, een directe rode kaart en mocht voortijdig gaan douchen.

‘’Toornstra zorgt voor vertrouwen bij de ploeg’’

Trainer Giovanni van Bronckhorst was tevreden na de wedstrijd. Niet alleen omdat zijn club wist te winnen maar ook omdat Feyenoord de nul wist te houden. ‘’Toornstra zorgt voor vertrouwen bij de ploeg’’, zei de trainer. Over de inbreng van Toornstra was de oefenmeester duidelijk. ‘’Blij dat Toornstra twee keer scoort, maar winnen is het belangrijkst’’, waren zijn woorden. Zijn collega trainer Ernest Faber was teleurgesteld maar zag ook positieve dingen. ‘’De eerste helft hebben we kansen gecreëerd, zonde dat we ze niet hebben benut’’. Hij denkt overigens dat hij volgende week gewoon kan beschikken over Bacuna. ‘’Het was zeker een gele kaart, maar rood is wel erg overdreven’’. Hij verwacht daarom dat de rode kaart wordt geseponeerd.

Concurrentie

Door de thuisoverwinning komt de landstitel voor Feyenoord weer drie punten dichterbij. De concurrentie komt zondag pas in actie. Nummer twee Ajax speelt om 14:30 in eigen huis tegen promovendus Sparta Rotterdam. PSV sluit het weekend af met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Feyenoord kan dus rustig afwachten of de concurrentie ook doet wat van ze verwacht wordt, namelijk: winnen!