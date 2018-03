Van der Looi en Willem II per direct uit elkaar

Het is zojuist bekend geworden dat Willem II en trainer Erwin van der Looi per direct uit elkaar gaan. De 46-jarige oud-verdediger heeft ‘na indringende gesprekken’ besloten per direct te vertrekken bij de club uit Tilburg.

‘’Hoewel we ons vorig seizoen al snel veilig speelden, we ook dit jaar handhaving weer volledig in eigen hand hebben en we de halve finale van het bekertoernooi bereikt hebben, moet ik helaas constateren dat het sentiment na mijn aangekondigde vertrek aan het einde van het seizoen volledig is omgekeerd”, zegt Van der Looi.

‘’De supporters steken te veel energie in Erwin van de Looi in plaats van het steunen van de ploeg. Dit helpt het team zeker niet in de komende beslissende fase van het seizoen. Daarom heb ik deze moeilijke en voor mij zeer teleurstellende beslissing gemaakt. Ik wil de spelers en staf bedanken voor de zeer prettige samenwerking de afgelopen anderhalf jaar én de warme steun in de afgelopen dagen. Ik wens de club Willem II voor de toekomst al het beste’’, vervolgt de trainer.

Foto: Pro Shots