Uitgelicht: Trainers die aan een nieuwe werkgever worden gelinkt

Vandaag werd bekend dat Marcel Keizer in gesprek zou zijn met Heracles Almelo. Naast de voormalig Ajax-trainer worden er nog meer trainers aan een nieuwe werkgever gelinkt. Voetbalonline.nl heeft er tien op een rijtje gezet.

1. Albert Stuivenberg (Vitesse)

Albert Stuivenberg werd vooral bekend door zijn trainerschap bij het Belgisch KRC Genk. Voordat hij bij de Belgisch club aan het roer stond was hij ook nog enige tijd assistent-trainer bij Manchester United. Nu de trainer zonder club zit wordt hij gelinkt aan Vitesse, waar de huidige trainer Henk Fraser na dit seizoen vertrekt.

2. Andries Jonker (Vitesse)

Naast Albert Stuivenberg wordt ook onder anderen Andries Jonker genoemd als de nieuwe trainer van Vitesse. De laatste klus van de Amsterdammer was bij de Duitse club VfL Wolfsburg, maar daar werd hij afgelopen september ontslagen.

3. Jack de Gier (Willem II)

Ook Erwin van der Looi vindt het tijd voor een nieuwe uitdaging en verlaat Willem II aan het einde van dit seizoen. Jack de Gier, die momenteel trainer van Almere City is, wordt gezien als de ideale opvolger en zou komende zomer het stokje over moeten gaan nemen.

4. Joachim Löw (Real Madrid)

Real Madrid is momenteel bezig aan een teleurstellend seizoen en dit zou trainer Zinédine Zidane wel eens zijn kop kunnen kosten. Los Blancos zou al een opvolger op het oog hebben. Want Joachim Löw wordt genoemd als opvolger.

5. John Stegeman (Go Ahead Eagles)

John Stegeman kan er wel eens voor gaan kiezen om een niveautje lager te gaan trainen. De oefenmeester wordt namelijk gelinkt aan zijn oude club Go Ahead Eagles. ‘’Go Ahead is een mooie club, en als kleine jongen zat ik er al op de tribune. Het zou een uitdaging zijn om er te gaan werken’’, zei Stegeman over de club.

6. Julian Nagelsmann (Bayern München)

De pas 30-jarige oefenmeester Julian Nagelsmann doet het al een tijdje goed bij zijn club TSG 1899 Hoffenheim. Daarom wordt hij al enige tijd gelinkt aan grote clubs. Een logische vervolgstap zou Bayern München zijn en de kans is dan ook aanwezig dat hij daar binnen een kort tijdsbestek aan het roer staat.

7. Leonardo Jardim (Arsenal)

Er wordt al een aantal jaren gesproken over een vertrek van Arsène Wenger bij Arsenal. Ook wordt er al gesproken over degene die de Fransman moet gaan opvolgen bij ‘The Gunners’. Leonadro Jardim van AS Monaco is een van de gegadigden.

8. Leonid Slutsk (FC Twente)

FC Twente zou binnenkort wel eens een opmerkelijke naam kunnen presenteren. Leonid Slutsk wordt namelijk gezien als de opvolger van Gertjan Verbeek. Slutsk maakte naam als succestrainer van CSKA Moskou en bondscoach van Rusland en eerder dit seizoen werd ontslagen bij Hull City.

9. Marcel Keizer (Heracles Almelo en Vitesse)

Marcel Keizer werd bij Ajax ontslagen, maar toch is de kans aanwezig dat hij binnenkort weer aan het werk gaat in de Eredivisie. Hij wordt namelijk in verband gebracht met onder meer Heracles Almelo en Vitesse. Vooral Heracles Almelo zou zeer concreet zijn voor de oefenmeester.

10. Maurice Steijn (sc Heerenveen, Heracles Almelo, Vitesse en Willem II)

Maurice Steijn doet het al enige tijd goed bij VVV-Venlo en een stap hogerop lijkt dan ook een kwestie van tijd. Hij zou de keuze hebben uit sc Heerenveen, Heracles Almelo, Vitesse en Willem II.

Foto: Pro Shots