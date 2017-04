UPDATE: Komst Red Bull naar Nederland uitgesloten

Vandaag werd bekend gemaakt dat Red Bull Nederland geïnteresseerd was om een Nederlandse voetbalclub over te nemen. Een woordvoerder van de KNVB laat weten dat dat tegen de regels is. Doordat Red Bull al aandeelhouder is van andere clubs in Europa mag het bedrijf dat niet zijn in Nederland. De plannen van de energie drankfabrikant lijken hierdoor in de prullenbak te komen.

“De regels zijn duidelijk,” laat de woordvoerder van de KNVB weten. “Het is niet mogelijk dat een partij als Red Bull aandeelhouder wordt van een Nederlandse betaaldvoetbalorganisatie op het moment dat Red Bull ook direct of indirect verbonden is als aandeelhouder, bestuurder of commissaris aan een andere betaaldvoetbalorganisatie die lid is van een bij de UEFA aangesloten bond.” Of Red Bull een manier kan verzinnen om deze regel te ontwijken lijkt onwaarschijnlijk. In Duitsland is het daadwerkelijk wél gelukt.

Of het daadwerkelijk zo’n slecht idee zou zijn als een bedrijf zoals Red Bull een Nederlandse club overneemt lijkt ons van niet. Het zou, over een aantal jaar, de titelstrijd een stuk spannender maken en voor buitenlandse talenten een stuk aangenamer zijn om naar Nederland te komen naar een club met geld.

Foto: Pro Shots