Vergeten spelers: Mark Verkuijl

Het gebeurt zelden dat Ajax zó slecht aan een seizoen begint als in 1988. Niemand in de sportwereld gaf nog een stuiver voor het elftal van de al snel de laan uitgestuurde Kurt Linder. PSV leek fluitend kampioen te gaan worden. Het was in dat inktzwart begonnen seizoen dat Mark Verkuijl voorstopper was van de Amsterdamse hoofdmacht.

Vergeten voetballer of cultheld?

Wat is een betere benaming, vergeten voetballer of cultheld? Dat hangt af van een aantal factoren. Je kunt voetballers net als auto’s, muziek, kleding en energieprijzen vergelijken tot je een ons weegt, de meningen blijven uiteenlopen. Saillant detail is wel dat het team dat op 9 oktober 1988 tegen PSV aantrad louter uit (latere) internationals bestond, behalve de van FC Groningen overgekomen verdediger. Verkuijl speelde één seizoen voor Ajax.

Zeven gespeeld, vijf(!) punten

Ajax bungelde die middag ergens halverwege het rechterrijtje van de Eredivisie met vijf punten uit zeven wedstrijden. De teneur was dat deze ‘topper’ een walk in the park zou worden voor de Eindhovenaren. In het PSV-vak hing een spandoek met een knipoog naar de Amsterdamse citymarketing: ‘Amsterdam had het, Eindhoven heeft het’. Het liedje ‘Amsterdam huilt’ van Rika Jansen klonk tijdens een voorbeschouwing van Studio Sport. Door een stortbui voorafgaand aan de wedstrijd werd het een soort waterballet, waarbij Rob Witschge tweemaal scoorde en Ajax onverwacht met 2-0 won. Het betekende de ommekeer voor Ajax op het moment dat men de genadeklap verwachtte.

Begin succesvolle carrière Louis van Gaal

Met Mark Verkuijl als keiharde stopper begon Ajax aan een indrukwekkende inhaalrace, onder het toeziend oog van Louis van Gaal. Deze was assistent- trainer van Spitz Kohn en stond aan het begin van een loopbaan langs Barcelona, München en Manchester, waar hij op allerlei manieren indruk wist te maken. Sterspelers als Dennis Bergkamp, Wim Jonk en Frank de Boer gingen een gouden carrière tegemoet. Achteraf zou 1988-1989 als een tussenjaar bestempeld kunnen worden, zoals ook onlangs geroepen werd.

Net geen kampioen

Want de basis van het elftal dat in 1992 de UEFA cup zou winnen, werd hier gelegd. Uiteindelijk werd Ajax nét geen kampioen. In Eindhoven werd de gedoodverfde kampioen en kersverse Europacup I-winnaar eveneens overtuigend aan de kant gezet: 1-4. Het was de meedogenloze en op het randje verdedigende Mark Verkuijl die tijdens deze wedstrijd uitblonk en sterspeler Romário uitschakelde. Verkuijl maakte echter geen deel uit van het latere succeselftal. Hij vertrok naar AA Gent en sloot zijn loopbaan af bij Go Ahead Eagles. Vanaf 2009 coachte hij het dameselftal van FC Utrecht. Hij verruilde de Domstad voor Arnhem, waar hij trainer van Vitesse O19 werd. Sinds 2016/17 traint hij SV Kampong in Utrecht.