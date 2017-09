Overzicht van de Champions League wedstrijden van vandaag

Gisteren is het nieuwe seizoen van de Champions League van start gegaan. Barcelona tegen Juventus werd live uitgezonden en was een spannende wedstrijd, maar ook op andere velden waren er leuke wedstrijden te zien. Hieronder vind je een overzicht met wedstrijden die vandaag worden gespeeld met als grootste uitspringer: Feyenoord!

Poule E

Liverpool – Sevilla

Twee jaar geleden troffen de teams elkaar in de finale van de Europa League. Sevilla trok toen aan het langste eind en sleepte de beker binnen. Vandaag de dag staan beide teams er heel anders op en in Liverpool sterker geworden. Het belooft dan ook een spannende wedstrijd te worden tussen twee teams die strijden om poulewinst.

NK Maribar – Spartak Moskou

Maribor en Spartak Moskou treffen elkaar in de eerste ronde van de Champions League. Voor beide clubs wordt het een lastige opgave om te overwinteren in de Champions League, maar dat maakt de strijd om die felbegeerde derde plek alleen maar spannender.

Poule F

Feyenoord – Manchester City

Voor het eerst sinds 2002 komt Feyenoord uit in de Champions League. De tegenstander is er één van kaliber. De miljoenenploeg van Josep Guardiola is de grootste kanshebber uit de poule van Feyenoord om bovenaan te eindigen.

Shaktar Donetsk – Napoli

De andere twee tegenstanders van Feyenoord zijn Shaktar Donetsk en Napoli. Beide ploegen zijn gewaardeerde teams in de Champions League en de Rotterdamse club zal het knap lastig krijgen tegen zowel Shaktar als Napoli. Hoogstwaarschijnlijk strijden deze twee teams ook wie er als tweede, na Manchester City, doorgaat in de Champions League.

Poule G

FC Porto – Besiktas

FC Porto moet het opnemen tegen de kampioen van Turkije: Besiktas. De ploeg van Ryan Babel is een geduchte tegenstander. Samen met de twee andere teams in de poule, RB Leipzig en AS Monaco, ligt deze poule heel dicht tegen elkaar qua kwaliteiten. Het zal er dus om spannen welke twee teams na de winter nog steeds te bewonderen zijn in de Champions League.

RB Leipzig – AS Monaco

RB Leipzig maakt dit seizoen zijn debuut in het miljardenbal. De Duitse club, die vorig jaar tweede werd in de Bundesliga, neemt het op tegen het vorig jaar verrassend sterk presterende AS Monaco. De ploeg van trainer Leonardo Jardim is met Mbappé wel een smaakmaker kwijtgeraakt, maar de ploeg beschikt nog over genoeg kwaliteiten van onder andere Radamel Falcao.

Poule H

Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund

Poule H is waarschijnlijk de zwaarste poule dit jaar in de Champions League. Met Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund beschikt deze poule al over twee ijzersterke teams. Samen met Real Madrid gaan deze drie teams waarschijnlijk strijden om de plaatsen die recht geven op nog een half seizoen Champions League voetbal.

Real Madrid – APOEL Nicosia

Real Madrid is de voornaamste favoriet om bovenaan de poule te eindigen. APOEL Nicosia zal dit jaar (weer) genoegen moeten nemen met een vierde plaats. De club waar Boy Waterman onder contract staat is niet opgewassen tegen de sterren die voor Real Madrid, Tottenham en Dortmund spelen.

Foto: Pro Shots